HT Gastro
Stil

Modern ebeveynlerin takıntıları

Siz de modern ebeveynlerin çocuklar üzerinde uygulamayı takıntı haline getirdiği sinir bozucu alışkanlıklardan yaka silktiniz mi? Öyleyse hep birlikte haykıralım: Çocukları rahat bırakın!

Giriş: 21.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:37
Melike Tümer
Haberler Stil Modern ebeveynlerin takıntıları! Hep birlikte haykıralım: Çocukları rahat bırakın!
1

Çocuk sahibi olsanız da olmasanız da çocuk yetiştirmeyle ilgili pek çok ebeveynlik eğiliminin bulunduğunu ve ebeveynlikle ilgili herkesin farklı bazı güçlü fikirleri olduğunu biliyorsunuzdur. Fikirler farklılık gösterse de zaman zaman bazı eğilimlerin ortaklaştığını ve yükselişe geçtiğini, deyim yerindeyse ‘ebeveynlik trendi’ haline geldiğini gözlemlemek mümkün.

Bir kısım ebeveynin, çocuklarına spor yapmaları için baskı uyguladığını fark ediyorsunuzdur. Elbette, spor sağlık demek ve çocuğu sporla tanıştırmak iyi bir şey. Eğer çocuğun hoşuna giderse, bunu yapmaya devam etmesine destek olursunuz. Ama ilkokul çağındaki çocukların hiçbir antrenman kampını kaçırmadan, adeta Çinli jimnastik antrenörleri hırsında bir çalışmaya tabi tutulması bambaşka. Çocuğun ilgilendiği alanda başarılı olması için gereken araçları vermek harika, ama çocuğunuz sizin sandığınız kadar yetenekli değilse, onu hayal kırıklığına uğratmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz.

Çocuğu bir alana yönlendirme sadece sporla sınırlı değil elbette. Sanat alanında da çeşitli sosyal aktiviteye boğmak, aslında pek çok anne babanın, hazır ilgisi varken ve öğrenmeye açık bir dönemdeyken tüm eğitimleri aldıralım anlayışından ileri geliyor. Buna tamamen yanlış diyemeyiz. İlkokul çağı her şeyin en kolay öğrenildiği yaşlar ne de olsa... Yetişkinlik döneminde hangimiz yeni şeyleri kolay öğrenebiliyoruz ki, değil mi?

2

“BEN YAPAMADIM BARİ ÇOCUĞUM YAPSIN”

Günümüzde pek çok ebeveyn, çocuklarına daha önce hiç deneyimleme fırsatı bulamadıkları alanlarda öğrenme ve başarılı olma fırsatları vermek istiyor. Hatta bazen kendi çocukluklarında kendilerine verilmeyen fırsatları çocuklarına sunmak istiyorlar. Haksız da değiller.

Örneğin, araştırmalar sonucu müziğin zekayı artırdığı gerçeği, ebeveynlerin ilgisini haklı çıkaracak cinsten. Mississauga'daki Toronto Üniversitesi'nde yürütülen ve Psychological Science dergisinin 2004 baskısında yayınlanan bir araştırmada, düzenli ses ve piyano derslerine kaydolan altı yaşındaki çocukların IQ'sunda küçük bir artış bulunmuştu. Ayrıca müziğin ruh halini düzenlemeye yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar da mevcut.

3

Yakın zamanda Güney Avustralya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, çocukların ders dışı etkinliklere katıldıklarında refahlarının arttığını buldu.

Araştırma, 4. ve 9. sınıflar arasındaki 61 bin 759 öğrenciden elde edilen verileri analiz ederek, düşük sosyo-ekonomik ailelerden gelen çocukların okul sonrası etkinliklere her hafta ortalama kaç gün katıldığını inceledi. Bunları mutluluk, üzüntü, endişe, bağlılık, azim, iyimserlik, duygu düzenleme ve yaşam memnuniyeti gibi refah faktörlerine göre ölçtü.

Sık sık spor yapan öğrencilerin iyimser olma olasılıkları yüzde 15, mutlu ve hayatlarından memnun olma olasılıkları yüzde 14 ve duygularını düzenleme olasılıkları da yüzde 10 daha fazlaydı.

Veriler böyle… Spora ya da sanata teşvik etmek doğru bir hareket. Ama çocuk istemediği halde ite kaka piyano dersine, basketbol kursuna göndermek, uzmanlara göre çocuğun hobilerden soğumasına, hatta sosyalliğini yitirmesine bile sebep olabilir. Yani aslında fayda sağlamak isterken çocuğunuza fark etmeden zarar vermiş oluyorsunuz.

4

BEKLENTİLER YÜKSEK

Bugün, 20 ya da 30 yıl öncesine göre çocuklardan kesinlikle daha fazla beklenti olduğu bir gerçek. Ama kaş yapayım derken göz çıkarma ihtimali de var.

Uzmanlar "Keyif almıyorlarsa bırakmalarına izin vermekten korkmayın" diyor. Ebeveynler için asıl zorluk, çocuklarının yapmayı sevdikleri bir şeyi bulmalarına yardımcı olmak ve onlara bunu sürdürme fırsatı vermek.

5

HELİKOPTER EBEVEYNLER

Helikopter ebeveynlik, popülerliğini hiç kaybetmiyor. Her daim koruyucu, kollayıcı anne baba türü yani… Hayatlarının tek odağını çocukları yapan ebeveynleri ifade ediyor. Korunan bir çocuğa ailesi her zaman müdahale eder ve çocuk sürekli komut bekler, aileye fazlasıyla bağımlı hale gelir. 20'li yaşlarının ortalarına kadar bile hala birileri neler olduğunu anlatmazsa böyle yetişen bir çocuk, yetişkinlikte kendi başına nasıl yaşayacağını yeniden öğrenmek zorunda kalır. Elbette aile en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapmıştır ama bu, çocuğun hayatının ilerleyen dönemlerinde ters tepecektir. Hala bağımsız olmanın ne anlama geldiğini ve kendisi için nasıl savaşacağını anlama sürecinde olan yetişkinlerle dolu çevremiz.

İşte bu yüzden çocuğun hayatını planlayıp yöneten, çocuğun katılacağı etkinliklere karar veren, çocuğun isteğini önemsemeyen ‘helikopter anne babalar’ yerine, onun isteklerine alan açıp denemesine ve yanılmasına izin veren ebeveynlerden olmak gerekiyor.

6

“BU ÇOCUK TABLETE ÇOK BAKIYOR!”

Modern ebeveynlerin en yaygın takıntılarından birine sıra geldi… Hemen hemen bütün ebeveynler, hep bir ağızdan şikayet ediyor: Bu çocuk telefona/tablete çok bakıyor! Çocukların ekran başında kalma süresini disiplin altına almak isteyen ebeveynler, kendi davranışlarını izlemiyor. Oysa uzmanlar da “Önce kendinizi sorgulamalı ve çocuklarınızın yapmasını istediğiniz davranışları nasıl modelleyeceğinizi bulmalısınız” diyor. Yani sevgili ebeveynler, 7/24 telefonla yaşayan biriyseniz çocuğunuzdan farklı bir tutum bekleyemezsiniz.

7

“BAZEN İNSANLAR SIKILABİLİR YAVRUM”

Siz de farkında mısınız, bazı ebeveynler çocuklara hiç sıkılma hakkı vermiyor. Ya da çocukların sıkılmasına fırsat vermiyor. Biraz sıkıldığını hissedince çocuğun eline tableti yapıştırıveriyor. Oysa özellikle 4 ila 7 yaş çocuklara günün her saniyesinde eğlenmemenin normal olduğunu öğretmekle işe başlamak gerekiyor. Hani çocuklara kendilerini yalnız hissetmemeleri için deriz ya; “Bazen hepimiz korkarız”, “Düşünce hepimizin canı acır, ama sonra geçer”… İşte bunu sıkıntı durumuna da uyarlayıp, “Bazen hepimiz sıkılırız” repliğine şans vermek gerekiyor.

8

YUMUŞAK EBEVEYNLİK ÇILGINLIĞI

Son zamanların yükselen anne-baba trendlerinden biri de yumuşak ebeveynlik. Sosyal medya bununla ilgili tonla öneri barındırıyor. Çocuk, eline geçeni yüzünüze fırlatır, vurur kırar, bağırır çağırır ama siz yine de sakin kalmalısınızdır. Çocuğun duygularını kabul etmeli ve kesin bir sınır çizerek sıcak bir şekilde yanıt vermelisinizdir. ‘İçimdeki Çığlık’ kitabının ve aynı zamanda New York Times yazarı Jessica Grose, bu gibi öneriler hakkında "Hepsi olmasa da bir kısmı ebeveynin, fakat özellikle de annelerin asla sinirlenmemesi seçeneği etrafında dönüyor” diyor. Haksız sayılmaz. Üstelik çocuğun veya ailenin gerçekliğini dikkate almayan bu tavsiyeler suçluluk duygusu yaratmaktan başka işe yaramıyor.

Çekingen yapıdaki çocukları cesaretlendirmek için yumuşak ebeveynlik yaklaşımı işe yarayabilir ama bir de şöyle düşünün: Bunu uygulayan birçok ebeveyn acaba bu yumuşaklığı yanlış anlamış olabilir mi?

Çok az disiplinle veya hiç disiplin olmadan çocuklarının her istediğini yapmalarına izin veren ebeveynler için Barnard College Çocuk Gelişimi Merkezi Direktörü Dr. Tovah P. Klein öneride bulunuyor: Yumuşaklık, kontrolü bırakmak anlamına gelmiyor, çocukların otoriteye ihtiyacı var.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
1928’de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle meyve fidanı ve bahçıvan yetiştirmek için kurulan Büyükdere Fidanlığı tüm binalarıyla ve bitki örtüsüyle bir süredir yeniden faaliyette. 300 bin m2lik fidanlığın en önemli özelliği içerisindeki Bahçıvanlık Okulu. Okul 27 yıl sonra yeni mezunlarını vermeye başladı.
Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
Botoks enjeksiyonları, kişilere daha genç bir görüntü vadetse de uygun dozda ve şekilde yapılmayan "botoks" ne yazık ki yüzde doğal olmayan bir görüntüye yol açıyor. Göz kenarlarının hiç kıpırdamadığı mimiksiz gülüşler, ucu kaçmış uygulamaların adeta birer örneği oluyor. Uzmanlara göre, aslında botoks yüz ifadesini değiştirmemeli. Haliyle hiç gülmeyen gözler, donuk bakışlar ve pürüzsüz bir alın, yapılan uygulamanın doğruluğunu sorgulamaya davet ediyor
"Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
Daha önce oynadığı dizilerde bayılma sahneleriyle de akıllarda kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, kulağa ilginç gelen bir rahatsızlığını açıkladı. Kaya, yükseğe baktığında bayıldığını söyleyip, aynı durumu Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis'in de yaşadığını anımsattı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, ani bayılmaların çeşitli sebepleri olduğunu kaydederek, kişilerin öksürme, hapşırma, gülme, yutkunma, dışkılama ve idrar yapma sırasında bile bu durumu yaşayabileceklerini ifade etti
Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
Sevdiğimiz bir diziyi kaç kez izlediğimizin bir önemi var mı? Dijital platformlarla birlikte yüzlerce seçeneğimiz olsa da dönüp dolaşıp aynı dizileri izliyoruz. Dizinin başını da sonunu da ezbere bilsek de, onları yine yeniden izlemek muhtemelen bizi hep mutlu edecek. Aslında bilim de bunu söylüyor. Dizi izleyicilerini bile ikiye bölen Rachel ve Ross'un ilişkiye ara verip vermedikleri konusundaki kavgalarını izlemek, daha önce izlemediğimiz bir şeyi izlemekten çok daha kolay ve keyifli...
El altından kullananı çok!
Yurt dışındaki bazı ünlü isimlerin zayıflama iğnesiyle kilo verdiklerini söylemeleri üzerine dikkatleri üzerine çeken ilaç, Türkiye'de ruhsat almasına rağmen henüz kullanıma sunulmadı. Ancak yurt dışından getirtilen veya bazı eczaneler tarafından el altından satılan zayıflama iğnelerini bilinçsiz kullanımına karşı uzmanlar uyarıyor. İlacın çok yüksek meblağlarla Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Prof. Dr. Dilek Yazıcı, "Bu ilaç mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Kontrolsüz kullanımlar birçok problem doğurabilir. Önerdiğimiz hasta grubu obeziteli hastalardır" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
Sabahları uyanır uyanmaz cep telefonuna bakmayan yoktur! Cep telefonları sayesinde çoğu işimizi hallediyor, günün yorgunluğunu sosyal medyamızda atıyoruz. Zamanımızın çoğu, mavi ekran karşısında geçiyor. Bunun genel ve ruh sağlığımız üzerindeki bedelini uzmanlar açıklıyor ve günde 'sadece 2-3 saat kullanın' diyor. Peki ya cep telefonları sizin ne kadar vaktinizi alıyor? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
Son yılların en popüler yoga eğitmenlerinden biri olan Çetin Çetintaş'ın ismi karanlık inziva uygulaması ile gündemde. Ünlü manken Çağla Şıkel'in ve popüler isimlerin karanlık inzivaya çekilmesi, o anların sosyal medyada yayınlanması çeşitli tepkilere yol açtı. Kimi karanlıkta aç ve susuz kalmayı anlamsız buldu, kimi bu konuyu ti'ye alan videolar çekti, kimi ise bu uygulamanın çok eskiye dayandığını belirtti. İşin aslını Çetin Çetintaş'a sorduk, Çetintaş ise "Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil" dedi ve uygulamanın binlerce yıllık bir tarihi olduğundan; üstelik karanlık inzivanın gençleştirdiğine dair yapılan bilimsel çalışmalardan bahsetti. Habertürk'ten Esra Şaşmaz'ın röportajı...
2024 tırnak trendleri
Bunlar 2024 yılında her yerde göreceğimiz tırnak tasarımları ve renk tonları. Nail art konusunda son derece başarılı stüdyolardan çıkmış, gözlerinizi alamayacağınız parlak kırmızılarla ve sanatsal desenlerle bezenmiş en güzel örnekler.
Yeni akım: Böceklere öncelik veren bahçecilik
Dünyanın dört bir yanında bahçıvanlar yeni bir anlayışla artık bitkilere değil böceklere öncelik veren bir bahçecilik yapıyor. Benim bahçem öncelikle böcekler içindir diyen ve saatlerini sadece karınlarını doyuran çeşitli böcekleri izleyerek geçiren insanların sayısında da dünya genelinde atış var. Bu neden olabilir?
Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Avrupa'da yaşayacak, ziyaret edecek ya da yatırım yapacak olsaydınız bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
Yaklaşık 10 milyon kişiyi kapsayan geniş ve önemli bir araştırmada bilim insanları ultra işlenmiş gıda tüketiminin 32 sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu ikna edici kanıtlarla buldular.
Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
Tırnak Sanatçısı Kim Truong ünlülerin çok rağbet ettiği bir tasarımcı.
Doğru yıkanmanın incelikleri
Doğru beden temizliğine dair bildiklerinizi unutun! Önemli olan vücudun her yerini köpük köpük yıkamak değil. Ne sıklıkta, ne kadar süreyle, nasıl yıkanmalı? Tüm incelikleriyle temizlenme rehberi…
Yeni trend: Gamze estetiği
Doğal olarak, yalnızca gamzeli doğduysanız gamzeleriniz olabilir. Ama artık gamzeleriniz olmadığı için üzülmenize gerek yok! Eğer isterseniz 'yanak gamzesi estetiği'yle yanaklarınızda bir çift gamzeye sahip olmanız mümkün...
Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
Uzmanlar çanta ya da araba gibi eşyalar aracılığıyla statü sergilemekten uzaklaştığımızı, artık "mükemmel yüzün" peşinde olduğumuzu savunuyor. Uzaktan çalışma ile insanlar çantanızı ya da ayakkabılarınızı değil yüzünüzü görüyor. Görüntünün sözden daha önemli olduğu bir kültüre doğru ilerliyoruz. Bu yüzden insanların estetik cerrahlara ünlülerin fotoğraflarını değil, kendilerinin filtreli selfielerini götürüyor.
Karbon emisyonunuzu hızlıca azaltmanın 6 yolu
Güncel global krizlerin en büyüklerinden birinin iklim değişikliği olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Global sera gazı salınımını hızlı bir şekilde azaltma gerekliliği gün geçtikçe artıyor. Peki bunun için neler yapabilirsiniz? Yapabilecekleriniz arasında daha az et yemekten daha az uçağa binmeye kadar pek çok şey var.
Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
Bu yıl öfkeli protestoların gölgesinde kalmış gibi görünse de Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki kostümler dikkat çekti. Şarkılardan da sahne performanslarından da rol çaldı
En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
Yıllara göre en uzun saatleri kimle ya da kimlerle geçirdiğinize dair yapılan çalışma, zaman hakkındaki düşüncelerinizi ve hislerinizi sorgulatacak cinsten. Hayattaki önceliklerinize dair bir ‘hatırlatma’ yazısı…
Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
Bronzluk arayışı çelişkilerle doludur. Güneş görmek sağlıklıdır ama vücudunuza zarar verir, pırıl pırıl ışıldarsınız ama kırışıklığa sebep olur, zenginlik göstergesidir ama aynı zamanda sizi alay konusu eder, kusurları örter ama sonra lekeleriniz artar. Bronz olma çabası yeniden popüler mi oldu? Öyle ki TikTok’ta konuyla ilgili hashtag 4,1 milyar kez görüntülendi.
"Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
Günlük hayatımız hep bir koşturma içinde geçiyor; işe yetişmek, aileyle vakit geçirmek, kendine vakit ayırmak, ev işlerini yapmak... Sürekli uğraşmamız gereken şeyler olduğu gibi dinlenmeye de ihtiyacımız var, ancak bu konu kadınlar için daha zor. Bloom UK tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 kadından 9'u iş ve kişisel yaşamı arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını söylüyor. Ev işlerinde de sorumluluğun çoğunluğu kadınlarda. Bu durum "rahatlama boşluğu" (rest gap) tanımını ortaya çıkardı. Peki nedir bu kavram ve kadınların neden daha yorgun hissetmesine sebep oluyor?
Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
Sosyal medyada mesajlaşmadan şakalaşmaya kadar Z kuşağı dışında kimsenin anlamadığı bir dil kullanılıyor. Bu yeni jargonun Türkçemizi mahvedeceğini düşünen pek çok insan var. Öte yandan bu kelime dağarcığı aslında dilin kendisini değiştirmiyor ya da yozlaştırmıyor, aksine geliştiriyor diyen araştırmalar da mevcut.
Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
Yemek en büyük zevklerimizden biri. Ama gene de bazı çok bilinen ve belli ülke ve kültürlerle bağdaştırılan yemeklerin sandığınızdan çok daha başka köklerden geldiğini bilmiyor olabilirsiniz.
Artık ‘kirli olmak’ trend
Farklı olmak adına ne kadar kirli görünebilirsiniz? Moda dünyası ezberleri boza boza geliyor
Yeni trend: Kahvaltıda sebze
Araştırmacılar kısa zaman önce, nişasta içermeyen sebzeler gibi belli gıdaların karbonhidratlardan önce tüketildiklerinde, ilk önce karbonhidrat tüketmeye kıyasla daha düşük ve daha sağlıklı bir kan şekeri seviyesine neden olabileceklerini buldu.
Kruvasanı Fransız mı sandınız?
Kruvasan Fransız değil. Hilal şeklinde ilk halinin Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı (bayraktaki Ay'ı ifade ederek) iddia ediliyor.
Evlenince düzelir mi?
"Evlenince düzelir" diye başlanan nice ilişkinin içinde ne çok insan mutsuzluğa mahkum oldu... Oysa araştırmalar, 25'inden sonra insanların çok zor değiştiğini gösteriyor.
İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
Burnunuzu tıkamadan dolaşabileceğiniz, 10 güzel kokulu Avrupa şehri belirlendi
Ebeveynlerin tercihi değişti
İnternetteki manzara git gide karanlık hale geliyor. Pek çok ebeveyn için 'paylaşım' artık demode, 'mahremiyet' ise trend oldu diyebiliriz
En ünlü 54 antik kent Google haritasında!
Kent, mimarlık ve tasarım içerikleri üreten Kaan Çorbacı en önemli antik kentlerimizi google haritasına taşıdı.
Z kuşağı nasıl para kazanacak?
Z kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında doğan yaklaşık 2 milyar kişi. Telefon bağımlısı, teknoloji meraklısı Z kuşağı hakkında endişelenmeyi bir kenara bırakabiliriz. Çünkü yapılan araştırmalara göre Z kuşağı yoksul olmayacak. Y kuşağı ve baby boomerlar hayatlarının bu aşamasında ne yazık ki daha fakirdi.
Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
Z kuşağı hiç yaşlanmak istemiyor! Yeni nesil pipetlerin dudak çevresi kırışıklıklarını önlediği konusunda ısrarlı. Peki, cilt uzmanları da onları destekliyor mu? İşte uzmanlardan 'kırışıklık karşıtı pipet' yorumu...
Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
Hermes'in anlaşılması zor satış stratejisi yeni bir yasal mücadelenin konusu oldu. Fransa’nın lüks markası Hermes'e “Birkin” çantalarını müşteri seçerek sattığı için dava açıldı. İşte inceleme altındaki Hermes uygulamaları ve davanın moda endüstrisinin geneli için ne ifade ettiği…
Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
Yeni tarz stiller için geçmişe bakmak her zaman güvenli hissettiren bir seçenek olabilir, ancak zaman zaman genç nesillerden ilham almanın da zararı olmaz. Elizabeth Kosich Styling'in kurucusu ve imaj danışmanı Elizabeth Kosich, Z kuşağının göz ardı edilmeyecek ölçüde bir moda gücü olduğunu söyledi. Huffington Post'a konuşan stilistler, benimsenmesi gereken 10 Z kuşağı stil trendini sıraladı
Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
İş hayatı ve ev arasındaki dengenin kurulmaya çalışıldığı, koşuşturmanın daha da ödüllendirildiği bir dünyada, aynı anda birden fazla iş yapmanın cazibesi her zamankinden daha da önemli. Ancak gerçek şu ki, insan beyni aynı anda birden fazla görevi yerine getirecek şekilde optimize edilmedi. Peki 'multitasking' yani birden fazla işi aynı anda yapmak, sağlığımız için ne anlama geliyor?
Son dönemin trendi: Sandalye yogası
Özellikle masa başında devamlı oturmak zorunda olan çalışanlar, öğrenciler gün içinde hareket etmeyi unutabiliyor. Sürekli oturunca da vücudun çeşitli yerlerinde ağrılar oluşabiliyor. Son dönemin trendi ise sandalye yogası. Hareket kısıtlılığı bulunan yaşlılar da sandalye yogası ile spor yapabiliyor. Peki sandalye yogası nedir ve nasıl yapılır? Sandalye yogası ile hangi bölgeleri çalıştırmak mümkün? Sandalye yogası zayıflatır mı? Sandalye yogasıyla ilgili tüm merak edilenleri Yoga ve Pilates Eğitmeni Sima Havlucu, Habertürk'ten Helin Genç'e anlattı.
Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
Sorumuz şu: Kitap bir dekor, aksesuar ya da moda nesnesi olabilir mi?
'Baba vücudu' baklava kasını yendi
Şimdi sakin ol ve o elindeki dambılı yavaşça yere bırak dostum! Çünkü erkeğin göbeği, baklava kaslarını yendi...
Kuru ciltler için Tiktok önerileri
Sürekli gelişen güzellik ve cilt bakımı dünyasında TikTok, özellikle kuru ciltlerle mücadele edenler için çok önemli bir kaynak olmaya başladı. Şaşırdınız mı? Platform, sadece cilt bakımı rutinlerini değil aynı zamanda makyaj seçimlerini de etkileyen trendler ve ipuçları hazinesi haline geldi.
Uyuma şekliniz yaşlı görünmenize neden olabilir mi?
Genellikle yan yatarak uyuyorum ve uyandığımda yüzümde oldukça belirgin uyku çizgileri oluyor diyenlerdenseniz bu haber size şifa olabilir.
İstanbul’da sanat dolu 1 gün
İstanbul büyüleyici güzellikte bir şehir. Vaktiniz kısıtlıysa, sanat dolu güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bize kulak verin. Belirli bir rota üzerinde bir gününüzün planını yaptık. Gezimiz Beşiktaş'tan başlıyor.
Yeni trend: Urban Jungle
Urban Jungle olarak adlandırılan yaşam trendi son birkaç yıldır iyice kök salmaya başladı. Sosyal medya platformlarında, ormana dönüştürülmüş apartman daireleriyle ilgili pek çok paylaşım bulabilirsiniz.
Suçlu kim?
“Biraz başımı dinleyeyim” deyip de çocuğun eline telefonu, tableti vermeyen varsa ya şimdi konuşsun ya da sonsuza dek sussun! Biz kalanlarla dertleşeceğiz
Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
Çoğumuz vampir dizilerini izlemekten, kitaplarını okumaktan keyif alıyoruz. Peki kurgusal karakterlerin aksine etrafımızda hiç "kanımızı emen sosyal vampirlerin" olduğunu düşündünüz mü?
Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası'nın müze olması sosyal medyanın gündeminde... Adadaki 'Tahaffuzhane' adı verilen ana bina müze haline dönüştürülecek.
Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
TCDD, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir turistik tren yolculuğu olan Mezopotamya Ekspresi seferlerine 19 Nisan'da başlıyor. Bu yepyeni tren yolculuğunun bilet fiyatları ve sefer bilgileri bu haberimizde.
Bir dönemin modası küllerinden doğdu
‘Britney Spears modası’ küllerinden doğuyor. Z kuşağı, göbek halkalarını deneyimlemek için çok hevesli
'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
50 yaş üzeri boşanmaları temsil eden 'gri boşanma', dünya genelinde hızla yayılıyor. Son araştırmalara göre, bu yaş grubundaki boşanma oranları alarm verici bir şekilde artıyor. Peki 'gri boşanmaların' temelindeki faktörler neler?
Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
Bursa'nın Mudanya ilçesinden 1'i kadın iki kişiyi Eskişehir'e götürüp getiren 30 yaşındaki taksici Yunus Yüksel, 20 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yüksel'in 20 gün önce kız çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaçan iki şüpheli aranıyor
Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 158'e yükselirken, 88 kişiden hala haber alınamıyor
Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
Kocaeli'nde, 18 Mayıs gecesi bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarına giden ekipler, olay yerinde, 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Rümeysa'nın boynunda ip bulunmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Rümeysa'nın erkek arkadaşı 22 yaşındaki Tunay Aydın, sorgusunda birliktelik teklifini reddeden genç kızı darp ettiğini, hareketsiz kalınca öldüğünü düşünerek trafik kazası süsü vermek için iple boynundan bağladığı kamyonetle birlikte uçurumdan yuvarladığını itiraf etti. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapanın da Aydın olduğu öğrenildi. Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
'Taklitçi robota çok kızdım"
ABD'li ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zekâ şirketi OpenAI'ın yeni sohbet robotunda kendi sesine oldukça benzer bir ses kullanılmasına şoke olduğunu ve buna kızdığını söyledi. Bunun üzerine OpenAI şirketi, yapay zekâ modeli ChatGPT'de birçok kullanıcı tarafından oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen seslendirme seçeneğinin, geçici olarak kaldırılacağını açıkladı
Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
İspanya ve Arjantin arasında bir süredir devam eden diplomatik kriz Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sözleriyle daha da büyüdü. Milei'nin İspanya Başbakanı Sanchez'in eşini hedef almasıyla İspanya, Arjantin'den özür talep etti.
Yağmur ve çöl tozu uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Zonguldak, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kahramanmaraş, Adıyaman ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; Hakkari, Van, Şırnak, Muş ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'nın güneyinde çöl tozları etkili olacak
Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
Fazla çalışma iddiasının öncelikle işyeri kayıtları ile kanıtlanması gerekir. İşyeri kaydının bulunmadığı durumlarda işçi fazla çalışma iddiasını her türlü delille kanıtlayabilir. Tanık göstererek fazla çalışma iddiası kanıtlanırken ayrıntılara dikkat edilmelidir. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, Yargıtay’ın güncel kararlarına göre fazla çalışmanın nasıl kanıtlanacağına dair ayrıntıları yazdı...
Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
Yapay zeka ile üretilmiş karikatürlerin ödül aldığı çağda Oğuz Aral’ın meşhur öğüdü “Fazla taramalardan kaçının” da teknolojiye ayak uyduracak mı? Habertürk çizeri Can Baytak, karikatür dünyasındaki son tartışmayı kaleme aldı
İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
Dünyada toplumda düzeni korumak için ülkeler tarafından konulmuş belirli yasaklar bulunuyor. Fakat bazı yasaklar duyanları şaşkına çeviriyor. Sakız çiğneme yasağından ketçap yasağına işte ülkelerin duyulmamış kuralları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Türkiye demokrasisinin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke nüfusunun yaşlanıyor olmasının büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi'nin arama çalışmalarında İHA'ların katkısını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 günlük milli yas ilan ediyoruz" diye konuştu
U dönüşü kazası! 6 yaralı
Kocaeli'de U dönüşü yapan TIR ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR’ın sürücü kabini yerinden koptu
Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kazayı takip ediyor. Reisi ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiği kazaya dair neler biliniyor?
"Ali Koç oraya tek başına geldi"
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Galatasaray derbisi sonrası yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap veren Gebetaş, "Başkanımız oraya tek başına geldi. Sanki oraya 70-80 silahlı kişiyle gelmiş gibi bir hava oluşturmak son derece ayıp bir durumdur ve algı manipülasyonudur." dedi.
Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin ardından yaşananlarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Başkan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mücadele sonrasında stada gelip sahaya girmesiyle ilgili, "Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım!" ifadelerini kullandı. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...
Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
Ankara'da meydana gelen talihsiz iş kazası baba ve oğulun yaşamını yitirmesine neden oldu. Vinçle inşaata tahta taşınırken halat koptu, tahtalar baba ve oğulun üzerine düştü
Beşiktaş'tan Savic harekatı!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da kadroya takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Stefan Savic için yoğun bir mesai harcarken menajeriyle Türkiye Kupası finalinden sonra masaya oturacak