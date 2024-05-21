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        Haberler Yaşam 'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu! Bu yönüyle çok önemli - Haberler

        Laodikya'da 'Hygieia' heykelinin başı bulundu

        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde antik dönemde temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'ya atfedilen heykele ait baş bölümü gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:23
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        Geçmişi milattan önce 5500'lü yıllara uzanan Laodikya'da Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmaları, Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında devam ediyor.

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        Milattan önce 2'inci yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu sahne binasındaki kazı çalışmalarında 2 bin 100 yıl öncesine ait irili ufaklı çok sayıda heykel parçası bulundu.

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        Bu heykeller arasında bulunan sağlık ve hijyen tarnıçası Hygieia'a atfedilen heykel başı ise ticaret kenti olarak bilinen Laodikya'nın aynı zamanda bir tıp okuluna sahip olduğu tezini güçlendirdi.

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        Kazı Başkanı Prof. Dr. Şimşek, yaptığı açıklamada, batı tiyatrosundaki kazıların heyecan verici sonuçlar verdiğini ifade etti.

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        Kazılarda antik çağda tıp tanrısı Asklepios'un kızı olan sağlık ve temizlik tanrıçası Hygieia heykelinin baş bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Şimşek, heykelin kalan bölümü bulmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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        İNCE İŞÇİLİKLİ BİR ESER

        Hygieia'nın hijyen kelimesinin kökeni olduğunu, o dönemde bu tanrıçanın hastalıklara deva bulduğu inancının var olduğunu aktaran Şimşek, birçok kaynakta Laodikya ve çevresinde bir tıp okulu bulunduğuna yönelik bilgiler bulunduğunu, bu heykel başının bu savı desteklediğini aktardı.

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        Şimşek, "Bu tıp okulunda yetişen birçok doktordan antik kaynaklar söz ediyor. Hristiyanlığın yayıldığı dönemde bir göz merheminden söz ediliyor. Dolayısıyla göz doktorlarının da çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yönüyle Hygieia heykeli çok önemli" dedi.

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        Heykel başının yaklaşık 2 bin 100 yıllık olduğunun tahmin edildiğini, özel bir işçilikle yapıldığının görüldüğünü ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

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        "Normal boyutlardan biraz büyük olduğunu düşündüğümüz bir baş. İnce gözenekli, beyaz mermerden yapılmış. Bu bölgede tıbbın ne kadar önemli olduğunu, sağlıkla ilgili özellikle de önemli doktorların olduğunu zaten antik kaynaklardan biliyorduk.

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        Yakın bir tarihte ben ümit ediyorum heykelin alt bölümü de bulunacak. Buradaki tıp faaliyetleri olduğunu destekler şekilde sağlık tanrıçası Hygieia'nin heykel başını bulmamız gerçekten bizi kazı ekibi olarak çok heyecanlandırdı.

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        Bir de erken döneme ait bir baş olması itibarıyla bizi çok heyecanlandırdı. Özellikle de Geç Helenistik ve İmparator Augustus dediğimiz yani klasik sanatın tekrar canlandırıldığı çok ince işçilikli bir eser olması bakımından önemli diye düşünüyorum."

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        #temizlik ve sağlık tanrıçası
        #Hygieia
        #Denizli
        #Laodikya Antik Kenti
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