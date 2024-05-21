Koç'tan Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'nın satılacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir" denildi.

Açıklamada, bankanın satışına ilişkin bir gelişmenin olmadığı vurgulanırken, ön görüşmelerin sürdüğü belirtildi. REKLAM "ÖN GÖRÜŞMELER DEVAM ETMEKTE" KAP'taki açıklamada, "Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. Reuters, bu sabah saatlerinde, Yapı Kredi'nin First Abu Dhabi Bank'e satışına yönelik ileri görüşmeler yapıldığını öne sürmüştü.

Borsa İstanbul'dan yeni rekor Haberi Görüntüle "8 MİLYAR DOLARA SATIN ALMAK İÇİN İLERİ DÜZEY GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR" Haberin ardından Yapı Kredi hisseleri tavan olurken, Koç Holding yüzde 7'ye yakın yükseldi. FAB hisseleri ise yatay seyretti. Reuters'in ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti. PİYASA DEĞERİNİN YÜZDE 39 ÜZERİNDE Kaynaklar, potansiyel bir anlaşmanın nihai detaylarının aylar süren müzakereler sonrası belirlendiğini bildirmişti. Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve First Abu Dhabi Bank'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söylemişti.