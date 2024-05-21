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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç'tan Yapı Kredi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması

        Yapı Kredi'nin satılacağına yönelik iddialara, Koç Holding'den açıklama geldi. Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" denildi. Öte yandan haberin ardından Yapı Kredi hisseleri tavan olurken, Koç Holding yüzde 7'ye yakın yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:28
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        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
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        Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'nın satılacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

        Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir" denildi.

        Açıklamada, bankanın satışına ilişkin bir gelişmenin olmadığı vurgulanırken, ön görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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        "ÖN GÖRÜŞMELER DEVAM ETMEKTE"

        KAP'taki açıklamada, "Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

        Reuters, bu sabah saatlerinde, Yapı Kredi'nin First Abu Dhabi Bank'e satışına yönelik ileri görüşmeler yapıldığını öne sürmüştü.

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        "8 MİLYAR DOLARA SATIN ALMAK İÇİN İLERİ DÜZEY GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR"

        Haberin ardından Yapı Kredi hisseleri tavan olurken, Koç Holding yüzde 7'ye yakın yükseldi. FAB hisseleri ise yatay seyretti.

        Reuters'in ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

        PİYASA DEĞERİNİN YÜZDE 39 ÜZERİNDE

        Kaynaklar, potansiyel bir anlaşmanın nihai detaylarının aylar süren müzakereler sonrası belirlendiğini bildirmişti.

        Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve First Abu Dhabi Bank'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söylemişti.

        Bugün itibariyle Yapı Kredi'nin piyasa değeri 10 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer satış haberde belirtildiği gibi 8,5 milyar dolar değere sahip olursa First Abu Dhabi Bank, piyasa değerinin yüzde 39 üzerinde bir bedel ödeyecek.

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