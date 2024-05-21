Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.070 puanla rekor seviyeyi gördü. Yapı Kredi'ye yönelik satış haberlerinin ardından bankanın ve Koç Holding'in hisseleri tavan yaptı. Koç Holding satış için ön görüşme aşamasında olunduğunu bildirirken Yapı Kredi'deki yükseliş bankacılık hisselerinin geneline yayıldı. BIST Bankacılık endeksi yüzde 8 değer kazandı
Borsa İstanbul'da son haftalarda esen olumlu rüzgarlar Yapı Kredi'ye ilişkin satış haberlerinin de etkisiyle iyice güçlendi ve yeni tarihi zirveyi beraberinde getirdi. BIST 100 yüzde 3'lük yükselişle tarihinde ilk defa 11 bin puanı aştı ve 11 bin 70 puanı gördü. Böylece BIST 100'de son 1 ayda yaşanan yükseliş yüzde 15'e ulaştı. 2024 genelinde ise yüzde 45'lik artışa imza atıldı.
YAPI KREDİ ETKİSİ
Sabah saatlerinde Reuters konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhani Bank’ın (FAB), Koç Holding’in Yapı Kredi’deki yüzde 61,2’lik hissesini 8 milyar dolara satın almak için görüşmeler yaptığını bildirdi.
Koç Holding ise konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 8'E YAKIN YÜKSELDİ
Bu haber akışının etkisiyle Yapı Kredi hisseleri yüzde 10'luk yükseliş kaydetti. Yükseliş banka hisseleri geneline yayıldı. Bist Bankacılık endeksi öğlen itibarıyla yüzde 7.8 yükseldi.
Benzer şekilde Koç Holding hisseleri de tavan yaptı. BIST Holding endeksi yüzde 4.18'lik artış kaydetti.
RİSK PRİMİ 4 YILIN DİBİNDE
Bunun yanında dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.
Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.