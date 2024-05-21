Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da son haftalarda esen olumlu rüzgarlar Yapı Kredi'ye ilişkin satış haberlerinin de etkisiyle iyice güçlendi ve yeni tarihi zirveyi beraberinde getirdi. BIST 100 yüzde 3'lük yükselişle tarihinde ilk defa 11 bin puanı aştı ve 11 bin 70 puanı gördü. Böylece BIST 100'de son 1 ayda yaşanan yükseliş yüzde 15'e ulaştı. 2024 genelinde ise yüzde 45'lik artışa imza atıldı.

Koç'tan Yapı Kredi açıklaması Haberi Görüntüle

YAPI KREDİ ETKİSİ

Sabah saatlerinde Reuters konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhani Bank’ın (FAB), Koç Holding’in Yapı Kredi’deki yüzde 61,2’lik hissesini 8 milyar dolara satın almak için görüşmeler yaptığını bildirdi.

Koç Holding ise konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 8'E YAKIN YÜKSELDİ Bu haber akışının etkisiyle Yapı Kredi hisseleri yüzde 10'luk yükseliş kaydetti. Yükseliş banka hisseleri geneline yayıldı. Bist Bankacılık endeksi öğlen itibarıyla yüzde 7.8 yükseldi.