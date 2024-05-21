ABD'de bir kişi baharatlı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Massachusetts eyaletinde 14 yaşındaki Harris Wolobah, baharatlı cips yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada gördüğü baharatlı tortilla cips yeme meydan okumasına katılan 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporu, ölüm nedeninin aşırı biber tüketimine bağlı kalp rahatsızlığı olduğunu gösterdi. Sky News'e göre, ABD'de satılan bu cips dünyadaki en acı iki tür biberden (Carolina Azraili ve Akrep biberi) yapıldı.

CİPS DÜNYANIN EN ACI İKİ BİBERİNİ İÇERİYORDU

Doğuştan kalp rahatsızlığı da bulunan Wolobah, yoğun baharatlı cipsi tükettikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Aşırı tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması sonucu da yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada popüler olan bu meydan okuma, dünyadaki en baharatlı tortilla cipslerinden birini yemeyi, ardından rahatlamak için başka bir şey yemeden veya içmeden önce mümkün olduğu kadar uzun süre acıya dayanmayı içeriyordu.

O CİPSLERİN SATIŞI DURDURULDU

Teksas merkezli üretici Paqui, yaşamını yitiren gencin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını açıklayarak, gençlerin hastaneye kaldırıldığı olay ve diğer olaylar nedeniyle baharatlı cips satışını durdurduklarını duyurdu.

UZMANI UYARIYOR: ACI BİBER KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİR

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güngören, "Acı biber içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırması, yağ yakımını artırması ve kalp fonksiyonları üzerine olumlu etkileri olduğu bilinse de, çok miktarda tüketimi sonrası ani tansiyon yükselmeleri (hipertansif kriz), kalp damarlarında spazma ve kalp krizine neden olduğu da bilinmektedir" dedi.

Bir öğünde yoğun miktarda acı tüketimi, özellikle doğuştan gelen bir durum olan kalp damarlarının seyir anormalliği (Kalp Kası Bandı Hastalığı - muscular bridge) hastalarında kalp damarlarının spazma uğramasına ve damar içerisinden kan akımının bloke olmasına ve böylece kalp kasının beslenmesinin bozularak ölümcül ritim bozukluklarının ortaya çıkmasına ve hayat kaybına kadar giden hadiselere sebep olabilir" diye uyardı.

HASTALIĞI OLMAYANLARDA DA KALP SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Doç. Dr. Güngören, yoğun tüketilen acının tansiyon dengesizliği olan hastalarda da tansiyonların ani olarak çok yükselmesine neden olabileceğini söyleyerek, "Herhangi bir risk faktörü ve hastalığı olmayan kişilerin de çok miktarlarda kapsaisin tüketimi sonrasında ciddi kalp sorunları gelişebilir. Son dönemlerde gençler arasında ortaya çıkan acı yeme meydan okuması girişimlerinin hayati riskler oluşturması nedeniyle ele alınması ve sık sık uyarılarda bulunulması gerekir" diye konuştu.