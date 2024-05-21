Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
Çorum'un Osmancık ilçesinde, 19 Mayıs Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen paraşüt etkinliğinde baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken boğulan 22 yaşındaki Emirkan Şimşek'in, olay esnasında cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek'in, gözden kaybolması yer aldı
Çorum'da olay, Osmancık ilçesine bağlık Aşağızeytin köyü yakınlarında yaşandı. Boyabat Barajına düşen paraşütçüyü kurtarmak için girdiği Boyabat Barajı gölünde boğularak hayatını kaybeden Emirkan Şimşek'in (22) cenazesi dün Osmancık Beylerçelebi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığında toprağa verildi.
HAVACILIK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMUŞ
AA'da yer alan habere göre Şimşek'in Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olduğu belirtildi.
PARAŞÜTÇÜYE DOĞRU YÜZÜYORDU
Gencin, olay esnasında cep telefonuyla çekilen görüntülerinde, gölün yüzeyindeki paraşütçüye doğru yüzmeye çalışması yer aldı.
ETKİNLİKTE PARAŞÜTÇÜ BARAJ GÖLÜNE DÜŞMÜŞTÜ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde düzenlenen paraşüt etkinliğinde bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düşmüştü.
PARAŞÜTÇÜYÜ KURTARMAK İSTEMİŞTİ
Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek paraşütçüyü kurtarmak için girdiği suda gözden kaybolmuştu. Şimşek'in cenazesi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılmıştı. Paraşütçü kendi imkanları ile kurtulmuştu.