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        Haberler Dünya Yangına çanta ve trafik konisi ile müdahale ediliyor | Dış Haberler

        Los Angeles'ta yangına çanta ve trafik konisi ile müdahale edilmek zorunda kalındı

        Los Angeles'ta 5 kişinin hayatına ve birçok gayrimenkulün tamamen kül olmasına neden olan yangınla mücadele sürerken itfaiyeciler kullanılmaz durumda olan yangın muslukları nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlanıyor. Zor durumda kalan itfaiyeciler yangına çanta ve trafik konileri ile müdahale etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 19:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:26
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        Yangına çanta ve trafik konisi ile müdahale ediliyor
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        Los Angeles'ta itfaiyeciler zor durumda kaldı. Yayınlanan görüntülerde itfaiyecilerin yangına çanta ve trafik konileri ile müdahale ettiği görüldü.

        ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles kentinde başlayan ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla mücadele devam ediyor. Yüz bini aşan Los Angeles sakini bölgeyi terk etmek zorunda kalırken yaşanan mal kaybının 50 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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        Yangınla mücadeleye devam eden itfaiyecileri en zor durumda bırakan sorun ise Los Angeles'ın güneyindeki yangın musluklarının kuru ve kullanılmaz durumda olması oldu. Kaynaktan su tedarik edemeyen itfaiyeciler mecburen itfaiye araçlarındaki depo ile yetiniyor.

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        Durumun giderek kötüleşmesiyle beraber itfaiyeciler yangına müdahale biçiminde de yeni yöntemlere başvurmak zorunda kaldı ve yangına müdahalede çanta ve trafik konisi kullanıldı.

        Los Angeles'ın bazı bölgelerinde yangın şiddetini azaltsa da cuma gününe kadar rüzgarın şiddetinde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Rüzgarla birlikte yangının söndürülmesi de giderek zorlaşıyor.

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