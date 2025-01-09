Yangına çanta ve trafik konisi ile müdahale ediliyor

Los Angeles'ta itfaiyeciler zor durumda kaldı. Yayınlanan görüntülerde itfaiyecilerin yangına çanta ve trafik konileri ile müdahale ettiği görüldü.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles kentinde başlayan ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla mücadele devam ediyor. Yüz bini aşan Los Angeles sakini bölgeyi terk etmek zorunda kalırken yaşanan mal kaybının 50 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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Yangınla mücadeleye devam eden itfaiyecileri en zor durumda bırakan sorun ise Los Angeles'ın güneyindeki yangın musluklarının kuru ve kullanılmaz durumda olması oldu. Kaynaktan su tedarik edemeyen itfaiyeciler mecburen itfaiye araçlarındaki depo ile yetiniyor.

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Durumun giderek kötüleşmesiyle beraber itfaiyeciler yangına müdahale biçiminde de yeni yöntemlere başvurmak zorunda kaldı ve yangına müdahalede çanta ve trafik konisi kullanıldı.