Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor: Arthur Masuaku!
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
MENAJERİ ATİNA'YA GİTTİ
Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Masuaku'nun menajeri, AEK ile transfer görüşmeleri yapmak için Atina'ya gitti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, menajerinin de transfer görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon West Ham United'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.