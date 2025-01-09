Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan uçak kazasında ölü ve yaralılar hakkında bilgi verilmedi Brezilya'nın en büyük kentlerinden biri olan Sao Paulo'da gerçekleşen uçak kazasının görüntüleri yayınladı. Görüntülere göre özel bir uçak inişe geçmek üzereyken alev aldı. Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Habertürk Giriş: 09.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:11 facebook

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