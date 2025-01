Yusuf Dikeç, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında yer aldı - Magazin haberleri

Yusuf Dikeç, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında yer aldı - Magazin haberleri

Yusuf Dikeç, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında yer aldı Paris Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalya ve atış stiliyle uluslararası alanda tanınan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında yer aldı

Habertürk Giriş: 09.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:53

