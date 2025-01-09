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        Haberler Dünya İki yıllık kriz son buldu: Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun | Dış Haberler

        İki yıllık kriz son buldu: Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun

        Lübnan parlamentosu, iki yılı aşkın süredir devam eden cumhurbaşkanı seçememe krizini bugün aşarak, Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun'u cumhurbaşkanı olarak seçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:06
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        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
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        Lübnanlı milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun'u cumhurbaşkanı olarak seçerek iki yılı aşkın süredir devam eden krizi sona erdirdi.

        Lübnan parlamentosu iki yılı aşkın süredir bir isim üzerinde uzlaşamayarak yeni cumhurbaşkanını seçemiyordu.

        General Joseph Aoun, başta ABD olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ülkenin desteğini aldı.

        Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Aoun'un görev süresi 31 Ekim 2022'de sona erdikten sonra, parlamentoda düzenlenen 12 oturumda da yeni cumhurbaşkanı seçilememişti.

        Lübnan Anayasası'na göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

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