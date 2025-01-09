İki yıllık kriz son buldu: Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun

Lübnanlı milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun'u cumhurbaşkanı olarak seçerek iki yılı aşkın süredir devam eden krizi sona erdirdi.

Lübnan parlamentosu iki yılı aşkın süredir bir isim üzerinde uzlaşamayarak yeni cumhurbaşkanını seçemiyordu.

General Joseph Aoun, başta ABD olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ülkenin desteğini aldı.