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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

        Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 8 puanlık fark bulunurken, şampiyonluk oranlarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:49
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        1

        ADANA DEMİRSPOR - 2000

        2

        HATAYSPOR - 2000

        3

        KAYSERİSPOR - 2000

        4

        BODRUM FK - 2000

        5

        ÇAYKUR RİZESPOR - 2000

        6

        ALANYASPOR - 2000

        7

        TRABZONSPOR - 1000

        8

        ANTALYASPOR - 1000

        9

        GAZİANTEP FK - 1000

        10

        SİVASSPOR - 700

        11

        KONYASPOR - 500

        12

        KASIMPAŞA - 500

        13

        GÖZTEPE - 400

        14

        BAŞAKŞEHİR - 400

        15

        EYÜPSPOR - 300

        16

        BEŞİKTAŞ - 300

        17

        SAMSUNSPOR - 120

        18

        FENERBAHÇE - 3.6

        19

        GALATASARAY - 1.06

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