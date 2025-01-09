Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 8 puanlık fark bulunurken, şampiyonluk oranlarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 09.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:49
1
ADANA DEMİRSPOR - 2000
2
HATAYSPOR - 2000
3
KAYSERİSPOR - 2000
4
BODRUM FK - 2000
5
ÇAYKUR RİZESPOR - 2000
6
ALANYASPOR - 2000
7
TRABZONSPOR - 1000
8
ANTALYASPOR - 1000
9
GAZİANTEP FK - 1000
10
SİVASSPOR - 700
11
KONYASPOR - 500
12
KASIMPAŞA - 500
13
GÖZTEPE - 400
14
BAŞAKŞEHİR - 400
15
EYÜPSPOR - 300
16
BEŞİKTAŞ - 300
17
SAMSUNSPOR - 120
18
FENERBAHÇE - 3.6