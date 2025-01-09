Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa kupaya bir önceki turda katılmış ve genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükselmişti. Fenerbahçe ise kupa macerasına direkt olarak grup aşamasından başladı. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 09.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:30 facebook

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