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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de işlenen cinayetin zanlısı kıskıvrak yakalandı

        İstanbul Sultangazi'de işlenen cinayetin zanlısı kıskıvrak yakalandı

        İstanbul Sultangazi'de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Şüpheli sokak sokak kovaladığı İmam Bozkur adlı adamı silahla başına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Ferhat İ. olduğunu belirledi. Yapılan sıkı takip sonucu katil zanlısı cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 09.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:46
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        Dehşet saçan olay sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 30 yaşındaki İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada kendisini takip eden silahlı bir şüpheli görünce kaçmaya başladı.

        KAFASINA ATEŞ ETTİ

        Şüpheli, Bozkur'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından silahlı saldırgan Bozkur'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti. Bozkur kanlar içinde iki aracın arasında yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

        KATİL ZANLISI 24 SAAT DOLMADAN YAKALANDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İz süren cinayet dedektifleri, kısa sürede katil zanlısının kimliğini tespit etti. Saldırganın Ferhat İ. Olduğunu belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan operasyonda 24 saat dolmadan katil zanlısı Ferhat İ. Cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.

        SORGUYA ALINDI

        Yakalanan katil zanlısı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Cinayetin neden işlendiği yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.

        KOVALAMACANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Yakalanan katil zanlısı Ferhat İ.’nin sahte kimlikle Diyarbakır’a kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yaşanan kovalamacayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmam Bozkur koşuyor, katil zanlısı Ferhat İ.’nin elinde sılahla peşinden kovaladığı görülüyor. Cinayet dedektifleri tarafından Diyarbakır’a kaçmaya çalışırken yakalanan katil zanlısı cinayeti, 2023 yılında İmam Bozkur tarafından ayaklarından vuruludğu iddiasıyla işlediği iddia ediliyor. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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        #Sultangazi cinayet
        #haberler
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