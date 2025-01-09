İstanbul Sultangazi'de işlenen cinayetin zanlısı kıskıvrak yakalandı

Dehşet saçan olay sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 30 yaşındaki İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada kendisini takip eden silahlı bir şüpheli görünce kaçmaya başladı.

KAFASINA ATEŞ ETTİ

Şüpheli, Bozkur'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından silahlı saldırgan Bozkur'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti. Bozkur kanlar içinde iki aracın arasında yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

KATİL ZANLISI 24 SAAT DOLMADAN YAKALANDI Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İz süren cinayet dedektifleri, kısa sürede katil zanlısının kimliğini tespit etti. Saldırganın Ferhat İ. Olduğunu belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan operasyonda 24 saat dolmadan katil zanlısı Ferhat İ. Cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.