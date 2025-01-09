82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yargı kararları ışığında konuyla ilgili teklif ve talebini bakanlık makamına sundu. Yapılan çalışmanın ardından Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bakanlık makamı tarafından onaylanan yazılar ile Adalet Bakanlığı bünyesinde, belirtilen pozisyonda bulunan ve şartları taşıyan tüm personelin konuyla ilgili yargı kararları da dikkate alınarak intibak işlemlerinin yapılması hususunda talimat verildi ve bakanlık, 82 binin üzerinde personelin 1 kademe alması için işlemleri başlattı. Adalet Bakanlığı'nın yargı kararları ışığında ortaya koyduğu bu uygulama aynı durumdaki tüm kamu personeli yönünden kanun değişikliği ile sonuçlanmış oldu.

BAKAN TUNÇ: KAMU BARIŞI SAĞLANDI Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yılmaz Tunç, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurların ilave 1 kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenlemenin, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanun çerçevesinde Ocak 2023'ten itibaren sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenleri de kapsadığını ifade etti. Bakan Tunç, "Bakanlığımızın öncülük ettiği uygulamanın tüm kamu personeli yönünden kanun değişikliği ile sonuçlanmış olması memnuniyet verici bir gelişme oldu. Sözleşmeli statüde başlayarak akabinde kadroya geçen tüm kamu personeli, kademe ilerlemesinden yararlanabilecektir. Bu değişiklikle devlet dairelerinde idare ile personel arasında kamu barışı sağlandı" ifadelerini kullandı.