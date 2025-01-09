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        Haberler Dünya Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı | Dış Haberler

        İran, nükleer tesiste hava savunma tatbikatı düzenledi

        ABD ve İsrail basını bir süredir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir hava saldırısı düzenleyebileceğini aktarıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ismail Bekayi ise nükleer tesislerinin tehdit edilmesinin uluslararası hukukun ihlâli olduğunu belirtti. İran nükleer tesislerine yapılacak olan bir saldırıya hazır olmak adına bu hafta içinde "İktidar 1403" isimli bir hava savunma tatbikatı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:26
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        Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı
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        ABD ve İsrail basını, Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinin ardından İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı düzenleyebileceğine dair haberler yayımlamaya başladı. İran da eş zamanlı olarak tatbikatlara başladı. Önemli tatbikatlardan bir tanesi ise Natanz Nükleer Tesislerinde gerçekleştirildi. İran Ordusu düzenlediği tatbikatla nükleer tesisin hava savunmasını test etti.

        Axios'a göre İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Darmer, Donald Trump ile yaptığı görüşmede bazı izlenimler edindi. İsrailli bakanın edindiği izlenime göre Trump, İsrail'in İran yönelik saldırısını destekleyebilir.

        İran ise nükleer tesislerine yönelik yükselen söylemlerle birlikte askeri tatbikatlara başladı. Geçtiğimiz hafta kara tatbikatı düzenleyen İran Ordusu bu hafta ise Natanz Nükleer Tesislerinin çevresinde hava savunma tatbikatı icra etti.

        İran devlet medyasına göre yürütülen tatbikatta seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı savunmada başarı elde edildi. İran Devrim Muhafızları Uzay ve Hava Gücü Komutanı, tatbikatların savaş simülasyonuyla bire bir olacak şekilde icra edildiğini belirtti.

        *Haberdeki video İran merkezli Tesnim Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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