Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı

ABD ve İsrail basını, Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinin ardından İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı düzenleyebileceğine dair haberler yayımlamaya başladı. İran da eş zamanlı olarak tatbikatlara başladı. Önemli tatbikatlardan bir tanesi ise Natanz Nükleer Tesislerinde gerçekleştirildi. İran Ordusu düzenlediği tatbikatla nükleer tesisin hava savunmasını test etti.

Axios'a göre İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Darmer, Donald Trump ile yaptığı görüşmede bazı izlenimler edindi. İsrailli bakanın edindiği izlenime göre Trump, İsrail'in İran yönelik saldırısını destekleyebilir.

İran ise nükleer tesislerine yönelik yükselen söylemlerle birlikte askeri tatbikatlara başladı. Geçtiğimiz hafta kara tatbikatı düzenleyen İran Ordusu bu hafta ise Natanz Nükleer Tesislerinin çevresinde hava savunma tatbikatı icra etti.

İran devlet medyasına göre yürütülen tatbikatta seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı savunmada başarı elde edildi. İran Devrim Muhafızları Uzay ve Hava Gücü Komutanı, tatbikatların savaş simülasyonuyla bire bir olacak şekilde icra edildiğini belirtti.

*Haberdeki video İran merkezli Tesnim Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir.