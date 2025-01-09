Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi eyalet seyahatleri düzenleyen Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, "sabun pastalı" protesto ile karşılaştı.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaletinin Greifswald şehrine giden Lindner bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Lindner'in yanına yaklaşan bir kadın elindeki pastayı Lindner'in yüzüne fırlattı. Yaşanan olaydan ötürü kısa süreli şok geçiren Alman politikacı yüzüne fırlatılan pastadan bir parçayı kadın protestocuya attı.

Lindner köpüğün tadına baktı ve konuşmasına devam etti:

"Ne yazık ki pasta kreması değildi, sadece sabundu” dedi. Lindner yüzünü peçeteyle silerken, "En azından daha iyisini yapabilirlerdi, o zaman bundan bir şeyler çıkarabilirdim" diye devam etti. Lindner ayrıca "Bu savaş yaralarını gururla taşıyorum." dedi.

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Olaf Scholz'un kabinesinde Finans bakanı olarak görev yapan Lindner, 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde FDP'nin adayı olacak.

Welt'in haberine göre olay sırasında orada bulunan Die Linke (Sol) Partisinin Eyalet Başkanı Hennis Herbst, protestocunun kendi partisinden olduğunu ancak olay sırasında uzağında bulunduğunu aktardı.

Alman polisi ise olayla ilgili soruşturma başlattı. 34 yaşında olduğu tespit edilen kadının Die Linke üyesi olduğu teyit edildi. Olası yaralama kastı şüphesi ve hakaret nedeniyle protestocu gözaltına alındı. Konuyla ilgili detaylı soruşturma ise devam edecek.

Ayrıca FDP'nin politikalarından rahatsız olan birçok Die Linke (Sol) üyesi de konuşmayı protesto etmek amacıyla salonda bulunuyordu.