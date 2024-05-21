Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına yanıt - Beşiktaş Haberleri

        Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

        Yunanistan Süper Ligi'nde sezonu PAOK ile şampiyon tamamlayan Teknik Direktör Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siyah-beyazlı ekiple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rumen çalıştırıcı, serbest kalma bedelini de açıkladı.

        SERBEST KALMA BEDELİNİ DUYURDU

        Romanya basınından Digi Sport'a konuşan Lucescu, "PAOK ile Şubat ayında sözleşme uzattık. Sözleşmemde yazan serbest kalma bedeli 7 milyon euro değil. Avrupa kulüpleri için 2 milyon euro, Avrupa dışı için 4 milyon euro. PAOK'ta tamamen mutlu ve tatmin olmuş durumdayım. Benim için buradan ayrılmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

        BEŞİKTAŞ İDDİALARINA YANIT

        Lucescu Beşiktaş iddialarına, "Buradan ayrılmak benim için kolay değil ve bunu isteyip istemediğimi de bilmiyorum. Beşiktaş haberleri hakkında hiçbir şey bilmiyorum. PAOK'la sözleşmem var, şu ana kadar hiçbir takımla görüşmedim. Beni isteyen herkes, başkanla konuşmak zorunda." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor