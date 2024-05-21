Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

Siyah-beyazlı ekiple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rumen çalıştırıcı, serbest kalma bedelini de açıkladı.

Romanya basınından Digi Sport'a konuşan Lucescu, "PAOK ile Şubat ayında sözleşme uzattık. Sözleşmemde yazan serbest kalma bedeli 7 milyon euro değil. Avrupa kulüpleri için 2 milyon euro, Avrupa dışı için 4 milyon euro. PAOK'ta tamamen mutlu ve tatmin olmuş durumdayım. Benim için buradan ayrılmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARINA YANIT

Lucescu Beşiktaş iddialarına, "Buradan ayrılmak benim için kolay değil ve bunu isteyip istemediğimi de bilmiyorum. Beşiktaş haberleri hakkında hiçbir şey bilmiyorum. PAOK'la sözleşmem var, şu ana kadar hiçbir takımla görüşmedim. Beni isteyen herkes, başkanla konuşmak zorunda." yanıtını verdi.