Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tebriz'de tören
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Tebriz'de tören düzenleniyor. Törene binlerce İranlının katıldığı görüldü
İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenlendi.
Kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri dün kaza mahallinden alınarak Tebriz'e götürülmüştü.
Binlerce İranlı Reisi için düzenlenen törene katıldı.
Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, bugün yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle Tebriz Şehitler Meydanı'ndan Meşhed'e götürülmek üzere Tebriz Uluslararası Havalimanı'na götürülecek.
Meşhed'deki programa ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.
HELİKOPTER KAZASI
Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.
Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.