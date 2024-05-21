İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! Kaza hakkında neler biliniyor?
Dünya, Pazar akşamından bu yana İran-Azerbaycan sınırı yakınlarında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri kazayı takip ediyor. Kazaya dair neler biliniyor?
REİSİ NEDEN HELİKOPTERDEYDİ?
Kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Aras nehri üzerinde komşusu Azerbaycan'da baraj açılışına katılmak için Pazar sabah Doğu Azerbaycan eyaletine uçtu.
Baraj açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Reisi'nin bu açılışa katılması önceden planlanmıştı.
KAZA NEREDE OLDU?
İranlı yetkililere göre olay, yerel saatle 13.30 civarında, Kız Kulesi Barajı'nın yaklaşık 58 km güneyinde ve Uzi köyünün 2 km güneybatısındaki uzak, dağlık bir bölgede meydana geldi.
Ancak İran devlet televizyonu, yerel saatle 16.00'dan sonra, cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin yoğun sis ve yağmur altında Tebriz'e uçarken "sert iniş" yaptığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi cumhurbaşkanının heyetinin üç helikopterden oluşan bir konvoyla seyahat ettiğini ve uçağının "bölgedeki kötü hava koşulları ve sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını" doğruladı.
Çok sayıda kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini ancak sis, kar, yağmur ve yerel arazi koşullarının arama operasyonunu engellediğini söyledi.
Arama kurtarma çalışmalarına başladıktan 15 saat sonra Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı.
OLAY YERİNDE NE BULUNDU?
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivand'a göre, ekipler saat 05.00 civarında enkazı yaklaşık 2 km mesafeden tespit etti ve enkaza ulaşmak yaklaşık bir saat sürdü.
Kolivand devlet televizyonuna verdiği demeçte, yaklaşık 2 bin 200 m yükseklikteki kaza mahallinde "hiçbir yaşam belirtisi" bulamadıklarını söyledi.
Bu açıklamadan bir süre sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve 7 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Bu esnada İran televizyonlarında kaza bölgesinden arama kurtarma ekiplerinin battaniyelere sarılı cesetleri sedye ile taşıdıkları anlar görüntülendi.
İran Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Muhammed Nami, yarı resmi Tasnim haber ajansına, tüm cesetlerin kimliğinin belirlenebilir olduğunu ve "DNA incelemesine gerek olmadığını" söyledi.
KAZANIN NEDENİ NE?
İranlı yetkililer şu ana kadar bir neden belirtmedi.
Ancak hükümet yetkilileri, yoğun sis ve yağmur nedeniyle zor durumda kalan helikopterin düştüğünü anlattı.
HELİKOPTER HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
Devlet medyası, Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin modelinin 1960'larda Kanada ordusu için bir ABD şirketi tarafından geliştirilen Bell 212 olduğunu belirtti.
FlightGlobal'ın 2024 Dünya Hava Kuvvetleri sayısına göre İran donanması ve hava kuvvetlerinde bu helikopterden toplam 10 tane var, ancak İran hükümetinde kaçı kullanılıyor belli değil.
IRNA, cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin altı yolcu ve iki mürettebat taşıyabileceğini söyledi.
Uçuş Güvenliği Kuruluşu'na göre, İran'da Pazar gününden önce Bell 212'nin karıştığı son ölümcül kaza, Nisan 2018'deki tıbbi tahliye sırasında meydana geldi.
GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI MUHBİR
İran dini lideri Ayetullah Hamaney, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir'in getirildiğini duyurdu.
Ülkede 28 Haziran'da seçim olması bekleniyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.