İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! Kaza hakkında neler biliniyor?

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi cumhurbaşkanının heyetinin üç helikopterden oluşan bir konvoyla seyahat ettiğini ve uçağının "bölgedeki kötü hava koşulları ve sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını" doğruladı.

Çok sayıda kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini ancak sis, kar, yağmur ve yerel arazi koşullarının arama operasyonunu engellediğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına başladıktan 15 saat sonra Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı.