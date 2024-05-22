Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
İstanbul Silivri'de tefecilik yapan çeteye yönelik 5 kişinin tutuklandığı operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin mağdur ettiği isimler arasında 2022 yılında hayatını kaybeden ünlü psikiyatr ve yazar Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu öğrenildi. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşayan Dümen'in, Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı taşınmazını satmak isterken tefecilere kaptırdığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de Tanju Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyelerinin, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, para karşılığında da mağdurların taşınmazlarına el koyduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyelerinin tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardıkları, şüphelilerin daha sonra, borçlulardan bu paraları çekip kendilerine vermelerini istediği, mağdurların da hesaplarına yatırılan paraları çekip Aksu ve beraberindeki şüphelilere teslim ettiği belirlendi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Aksu ve diğer şüpheliler tarafından borçlandırılan mağdurların taşınmazlarına el konulduğu ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ’da Tanju Aksu ile işbirlikçisi olduğu belirlenen 9 şüpheliye operasyon düzenledi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CHP MECLİS ÜYESİ
Operasyonda, Aksu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Silivri Belediyesi CHP Meclis üyesi Rıza A. olduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Rıza A. ile 4 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ise 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.
PARAYA SIKIŞAN HAYDAR DÜMEN'İN EŞİ DE MAĞDUR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilere ve mağdurlara ait yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki dolandırılan kişiler arasında 2022 yılında vefat eden ünlü psikiyatr yazar Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu öğrenildi.
İddiaya göre maddi sıkıntı yaşayan ve Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı taşınmaz mülkünü satmak isteyen Gülten Dümen, acil paraya ihtiyacı olunca tefecilerin kapısını çaldı. Dümen ilk olarak Gökhan A. adlı bir kişiye müracaat etti. Gökhan A., Dümen'i Tanju A. adlı çete üyesine gönderdi. Tanju A. da Gülten Dümen’i Emrah E. adlı bir başka kişiye gönderdi. Beyoğlu’nda bulunan söz konusu 5 katlı taşınmaz mülke 30 milyon lira değer biçildi.
BEYOĞLU'NDAKİ 5 KATLI BİNAYI TEFECİLERE KAPTIRDI
İddiaya göre Dümen'e 30 milyon lira vereceklerini ileten tefeciler, paranın ancak 8 milyon 77 bin lirasını kadının hesabına aktardı. Şebeke üyeleri daha sonra Dümen’e bu parayı çektirip kendilerine geri vermesini sağladı. Parasını isteyen Gülten Dümen, tefecilerle bir araya geldi. Buluşma yerinde, kolundaki pahalı bir saat ile 10 bin dolar parasının gasp edildiğini iddia eden Gülten Dümen, olay sonrası polise giderek dolandırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu. Bu sırada Gülten Dümen’e ait olduğu öne sürülen Beyoğlu’ndaki 5 katlı taşınmaz mülk ise şebeke üyesi Emrah E. tarafından üçüncü kişilerin üzerine geçirildiği anlaşıldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.