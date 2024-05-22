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        Ağrı'da 38 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 38 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:54
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        Ağrı'da 38 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 38 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Gürbulak Gümrük Kapısı sahası içerisinde bir tırın dorsesinde arama yaptı.

        Sigara kutularına sarılı şekilde 52 paket içerisinde 38 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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