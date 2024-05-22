Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
Balıkesir'de, kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki Sezgin Savaş'ın arkadaşı 29 yaşındaki Emre Gündüz, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı, dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi
Balıkesir'de olay, dün saat 10.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi.
AĞILDA SİLAH SESİ DUYULDUÖlü bulunan Sezgin Savaş.
DHA'da yer alan habere göre berber Sezgin Savaş'a (33) ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU
Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDIKatil zanlısı Emre Gündüz.
Polis, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma kapsamında arkadaşı Emre Gündüz'ü olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile evinde gözaltına aldı.
"DEDİKODU YAPIYORDU" İDDİASI
Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.