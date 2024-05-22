İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!

Türkiye'de 5-19 yaş arası ölümlerin birincil, 20-34 yaş arası ölümlerin ikincil sebebi trafik kazaları. Sürücü kusurları arasında en çok pay yüzde 36,9 oran ile araç hızını şartlara uydurmamak; yaya kusurları arasında en çok pay yüzde 29 ile taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunmak.