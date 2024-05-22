İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'un kaza raporunu açıkladı. Buna göre 1 yılda 314 bin kaza meydana geldi. 347 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 38.8'inin ise yaya olduğu açıklandı. Esra Toptaş yazdı...
İstanbul Planlama Ajansı, ‘Trafik Kazaları: 2050 Yılında ‘Trafikte Sıfır Ölüm’ Hedefine Yönelik Bir Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.
Rapor, İstanbul ve Türkiye'deki trafik güvenliği sorunlarına ve alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor. İşte rapordaki dikkat çekici veriler;
Dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor, 50 milyona yakın insan yaralanıyor. Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da trafik kazaları ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.
Türkiye'de 5-19 yaş arası ölümlerin birincil, 20-34 yaş arası ölümlerin ikincil sebebi trafik kazaları. Sürücü kusurları arasında en çok pay yüzde 36,9 oran ile araç hızını şartlara uydurmamak; yaya kusurları arasında en çok pay yüzde 29 ile taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunmak.
Türkiye'de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 317 bin 510 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89'unun sürücü, yüzde 8,3'ünün yaya, yüzde 1,5'inin taşıt, yüzde 0,7'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.
Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 65,9'u gündüz, yüzde 31,8'i gece ve yüzde 2,3'ü alacakaranlıkta oldu.
İstanbul'da, 2015'ten bu yana trafik kazalarına bağlı ölümler azalma eğiliminde, ancak 2023 yılında Türkiye genelinde trafik kazaları ölümleri yüzde 25,2 arttı. İstanbul ise, bu artışın aksine ölümlerde bir azalma gösterdi.
Günlük olarak 31 milyon yolculuğun gerçekleştiği İstanbul’da trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümler bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 11’lik bir azalma gösterdi.
2023 yılında İstanbul’da toplam 314.266 kaza meydana geldi; bunların 25.622 (Yüzde 8) tanesini ölüm ve yaralanmalı kazalar oluşturdu. 25.622 kaza sonucu toplam 347 kişi hayatını kaybetmiş; 32.452 kişi ise yaralandı.
İstanbul'da trafik kazalarında ölenlerin yüzde 38,8'i yayalar. Bu, yaya güvenliğinin önemini daha da vurguluyor.