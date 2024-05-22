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        Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:50
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        Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı.

        Ekipler, şüphelilerin ikametlerindeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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