Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı.
Ekipler, şüphelilerin ikametlerindeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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