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        Haberler Yaşam Değerini tahmin edebilir misiniz? İşte dünyanın en pahalı tüyü! - Haberler

        Nesli tükenmiş kuşun tüyü yaklaşık 28 bin dolara alıcı buldu

        Yeni Zelanda'daki Webb's Müzayede Evi, nesli tükenmiş Huia kuşunun tek tüyü için açık artırma düzenledi. Müzeyedede tek bir tüy, 28 bin dolara alıcı bularak dünyanın en pahalı tüyü oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:50
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        İşte dünyanın en pahalı tüyü!
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        Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş Huia kuşunun tek tüyü, açık artırmada yaklaşık 28 bin dolara (900 bin Türk lirası) satılarak dünyanın 'en pahalı tüyü' oldu.

        BBC'nin haberine göre, Webb's Müzayede Evi, başta tüyün yaklaşık 3 bin dolara alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı.

        Açıklamada, 28 bin dolarla şimdiye kadar açık artırmada satılan dünyanın en pahalı tüyü olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce bu kuşun bir tüyünün yaklaşık 5 bin dolara (8 bin Yeni Zelanda doları) alıcı bulduğu belirtildi.

        Webb's Müzayede Evinin Dekoratif Sanatlar Müdürü Leah Morris, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin 'kutsal' kabul ettiği Huia kuşuna ait tüyün durumunun "çok iyi" olduğunu ve uzun süre korunabileceğini belirtti.

        Yeni Zelanda Müzesi'ne göre, Huia kuşlarına ait tüyler geçmişte Maori halkı için statü sembolüydü ancak bu kuşların, koleksiyoncuların hedefi haline gelmesi neslinin tükenmesine yol açtı.

        Huia kuşunun en son 1907'de görüldüğü tahmin ediliyor.

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        #kuş tüyü
        #Yeni Zelanda
        #huia kuşu
        #haberler
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