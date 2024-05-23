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        Ağrı'da üniversite öğrencileri oturma eylemleriyle Filistinlilerle dayanışma gösteriyor

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için oturma eylemi ile farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:11
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        Ağrı'da üniversite öğrencileri oturma eylemleriyle Filistinlilerle dayanışma gösteriyor
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        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için oturma eylemi ile farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

        Üniversite bünyesindeki Ahmed-i Hani Bilim Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ve bazı öğrenci kulüpleri koordinesinde üniversite yerleşkesindeki Yaşam Merkezi önünde, İsrail'e tepki göstermek, Gazze ile dayanışma sağlamak için başlatılan oturma eylemi sürüyor.

        Oturma eyleminin 3. gününde Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve öğrenciler kitap okudu.

        Rektör Karabulut, AA muhabirine, intifadanın çocuklarının 7 Ekim'de büyük bir destan yazdığını ancak Türkiye hariç Müslümanların birlik ve beraberliğinin onların arkasında olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

        7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılar yaptığını, 35 bin insanın hayatını kaybettiğini, 100 bine yakın insanın da yaralandığını hatırlatan Karabulut, şöyle konuştu:

        "Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar bütün onurlu ve izzetli üniversite gençliğinin bu davaya sahip çıkması ve buradaki genç kardeşlerimizin de onlarla omuz omuza Ağrı'dan onlara selam göndermesiyle inşallah bu Filistin davasının hayra vesile bir sonuç doğuracağına yürekten inanıyorum. Bizlerin de o kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu özellikle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak ifade etmek istiyorum."

        Karabulut, ülke ve medeniyet olarak her zaman dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yanında olduklarını, Filistin davasında onların yanında olmaya devam edeceklerini anlattı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için üniversitede çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

        "Gençler bugün Kudüs ile ilgili kitap okuma etkinliği yaptılar. Dün sessiz bir eylem yaptılar. Bütün dünyanın sustuğu ve bir avuç mazlumun sesini çıkarttığı bir ortamda belki de 'susmak en iyi cevaptır' diye genç kardeşlerimiz dün susma haklarını kullandılar. Bir ay önce bütün üniversiteli kardeşlerimizle Filistin'e destek yürüyüşü yaptık ve çok yankı uyandırdı. Bu genç kardeşlerimizin bu davranışları mazlumların ahının sesi olacak diye düşünüyor ve inşallah gençlerin bu davaya sahip çıkması Müslümanların ve özellikle insanlığın kurtuluşuna vesile olur diye düşünüyorum."

        İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Gecit de İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarının sürdüğünü, dünyadaki vicdanlı insanların buna sesini yükseltmeye devam ettiğini aktardı.

        - "Kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız lazım"

        Öğrencilerden Asiye Turan da Filistin'e destek için yaklaşık bir hafta boyunca oturma eylemi yapacaklarını dile getirerek, "Kitap okuyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, her anlamda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizler Müslüman ve nihayetinde insan olarak üstümüze düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah bizleri sorumlu tutmasın, sesimizi dünyaya ve İslam alemine duyurmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız lazım. Bu bizim kanayan yaramızdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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