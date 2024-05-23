Ağrı'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nin Osmanlı Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin büyük bir milli kültür ve inanca sahip olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Geçmişte atalarımız, bu milli kültürümüz ve inancımızı harmanlayıp çok büyük devletler ve medeniyetler inşa etti. Onların çok güçlü olduğu dönemlerde, gururla söylüyoruz, dünyanın hiçbir yerinde gerek kendi hükümranlık alanlarında gerekse diğer coğrafyalarda, bugün yaşadığımız, aklımızı zorlayan ve vicdanımızı yaralayan Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulümlerin hiçbiri olmadı."

Koç, yeniden geçmişteki gibi güçlü olup dünya mazlumlarının sesi olmak için tarihin ve medeniyetin üzerlerine sorumluluk yüklediğine dikkati çekti.