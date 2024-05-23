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        Beşiktaş-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kupayı daha önce 10 kez kaldıran siyah-beyazlılar, ezeli rakibini devirip 11. kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise 10. kez kupayı kazanıp Beşiktaş'ı bu alanda yakalamak istiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:55
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        Finalde heyecan sürüyor!
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        Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

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        STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 20.45

        YAYIN: ATV

        BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

        YEDEKLER: Ersin, Onur, Cenk, Aboubakar, Rashica, Chamberlain, Worrall, Demir Ege, Bakthtiyor, Semih

        TEKNİK SORUMLU: Serdar Topraktepe

        TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

        TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

        Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

        Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

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        KUPADA 11'İNCİ RANDEVU

        Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Bu maçlardan 5 defa siyah-beyazlılar, 4 kez ise bordo-mavililer galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2 mücadelede de berabere kaldı. Aynı zamanda iki takım arasında şimdiye kadar 4 kez final oynadı. 1974-1975 sezonundaki finalde 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan Beşiktaş olurken, 1976-1977'de ise 1-0 ve 0-0'lık skorlarla zafere Trabzonspor ulaştı. 1983-1984 sezonunda rakibini 1-0 yenen bordo-mavililer zafere ulaşırken, 1989-1990 da yine aynı skorla bu sefer sevinen siyah-beyazlılardı.

        BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ 11'İNCİ KUPA!

        Beşiktaş, bugüne kadar kupada 16 kez final oynadı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti.

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        SON BEŞ FİNALİN HEPSİNİ KAZANDI

        Beşiktaş Türkiye Kupası'nı daha önce 10 kez kazandı. Tam 16 kez finale çıkan siyah beyazlılar, bu finallerin 10 tanesinde kupayı müzesine götürürken, son 5 finalin tamamını kazanmasını bildi. 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupanın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, son 18 yılda oynadığı 5 finalde de kupanın sahibi oldu. Beşiktaş'ın kaybettiği son final 2002 yılında oynandı ve kupayı Kocaelispor kazandı.

        TRABZONSPOR 10'UNCU KEZ KAZANMAK İSTİYOR

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, daha önce 9 kez kazandığı bu kupayı 10. kez müzesine götürmek istiyor.Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne kadar 15 final müsabakasının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

        Karadeniz ekibi, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

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