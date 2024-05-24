'Kızılcık Şerbeti'nin 'Cemre'si ve 'Abdullah'a oyunculardan yoğun ilgi
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Cemre'si Alya Kichkinaeva ile 'Abdullah'ı Uraz Akbay, diziye ayrı bir renk katıyor. Dizinin oyuncuları, sette fırsat buldukça Kichkinaeva ve Akbay ile yakından ilgileniyor
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesi ve ana karakterleri kadar bebek oyuncuları da izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.
Alya Kichkinaeva, dizide 'Doğa' (Sıla Türkoğlu) ile 'Fatih'in (Doğukan Güngör) kızı 'Cemre' karakteriyle yer alıyor.
Uraz Akbay ise 'Kızılcık Şerbeti'nde izleyicilerin karşısına 'Mustafa' (Emrah Altıntoprak) ile 'Nilay''ın (Feyza Civelek) oğlu 'Abdullah' karakteriyle çıkıyor.