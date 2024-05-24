Zirveye giden yolda isimlerinden vazgeçtiler: Ünlü olduktan sonra adını değiştirmiş 10 kişi!

4. VIN DIESEL

Görünüşe göre Mark Sinclair ismi Vin Diesel'ın çizmek istediği imaj için yeterince sert değildi. Ünlü isim annesinin kızlık soyadı olan Vincent'i kısaltarak adını aldı. Diesel için ise bunun arkadaşları tarafından konan bir lakap olduğunu söyledi.