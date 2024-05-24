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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Haftanın teklileri

        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

        "Cuma modu"ndan herkese merhaba! Bugün de birbirinden renkli, bizi duygulardan duygulara taşıyan, geniş bir 'keşif' denizinin içindeyiz. Müzisyenlerin şarkılarını yayınladığı cumaların bu cumasında, yine biraz yıldız, biraz yıldız adayı var. Geleneksel eserlerin modern yorumlarının, tınılar ve sözler arasındaki harmoninin öne çıktığı listemiz; size çoklu bir his dünyasının kapısını aralıyor...

        Giriş: 24.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:41
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        1

        "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısıyla çıkış yapan genç müzisyen Serra Arıtürk, bu sefer bize yıldızları getiriyor! "Yıldızlar" adlı şarkısıyla modern Türk popun önemli izlerini taşıyan eser, vokal, enstrümantasyon ve elektronik elementlerin dengesini gayet iyi kurmuş. Serra'nın güzel sesi ve diksiyonu da eklenince, kendimizi yıldızların hikayesinin akışında buluyoruz...

        "Şimdi gel, o kadar beklemişken seni

        Kalk gel, olanlar yaşanmamış gibi

        Hala severken deli gibi

        Geçmeden bi gece daha

        Elimde yıldızlar"

        2

        Enstrumental şarkılar her zaman iddialı olur. Dinleyiciyi içine alması ve kendini kabul ettirmesi için özgünlüğe, kaliteye çok daha fazla dikkat vermek gerek. Daha da iddialısı, farklı geleneklerin harmonisini ortaya koymak. Armageddon Türk'ün "Köprüden Geçti Gelin" yorumunu defalarca kez dinledim. Henüz doymuş değilim. Anadolu'nun bu kadim ezgisinin modern yorumu, eserin orijinal hikayesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi.

        Köprünün üzerinden gelin alayı geçerken atların uçan bir kartaldan ürkmesi üzerine kargaşa yaşanır, köprü yıkılır, gelin nehirde boğularak can verir. Armageddon Türk'ün yorumunu dinlerken bu hikayeyi hissedeceğinizden eminim...

        "Köprüden geçti gelin

        Köprüden geçti gelin

        Saç bağın düştü gelin

        Haldan bilmez

        Söz anlamaz, ne fayda"

        3

        Charlie Puth her zamanki gibi tatlı, akılda kalıcı, pop müziğin güzel örneklerini içinde barındıran bir şarkıyla karşımızda: "Hero" Charlie, Spotify'da 1 milyar 835 milyon kez dinlenen "We Don't Talk Anymore" adlı şarkısı gibi chill, zengin armonileri içinde barındıran bir şarkıyı bize sunuyor.

        "I don't need a hero, I don't want to be saved

        But I said, "I'll be here every night and day," oh

        I don't need a hero, but if you let me stay

        Oh, I can still be here every night and day, oh"

        4

        Palmiyeler'in en çok sevdiğim yanı şarkılarının sözleri ve tempoları arasındaki tezatlığı mükemmel harmanlaması! Köklerinde punk rock tarzından esintiler barındıran Palmiyeler'in bu seferki 'retro' havalı teklisinin adı, "Yalnızlık Benim Adım"

        Yumuşak vokaller, 70'lerin psychedelic rock havası, derinlikli sözler, duygusal yolculuklar, içselleştirilmiş hikayelere şahitlikler... Şahsi favorim "Venüs"ün yanına bir şarkıları daha eklendi.

        Not: Asla kesilmeyen ve tüm şarkı boyunca neredeyse kesilecekmiş gibi olan tenis topu için teşekkürler (!)

        "Bu şehirden çok mu sıkıldın?

        Bir şey mi oldu

        Karışık hayatına benden sonra

        Yalnızlık benim adım bundan sonra

        Yalnızlık benim adım"

        5

        Seattle'dan Amerikan rock grubu La Luz'dan yeni tekli! Güney California semalarından çıkan Surf Rock'ın en 'chill' icracıları, bizi "Always in Love" ile saykodelik sulara sürüklüyor.

        Melankolik hava, şarkının tüm atmosferini kaplıyor. Nostaljik tınıları içinde barındırıyor. 'Aşkın sürekliliğine' La Luz'un hikayesinden şahit oluyoruz...

        "I am always in love

        I am always in love

        With you"

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