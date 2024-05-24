Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışına giren Eftelya boğularak canından oldu Düzce'de içler acısı bir olay yaşandı. İlkokula giden 8 yaşındaki Eftelya Kaymak kantinde arkadaşları ile 'hızlı hamburger yarışı'na girdi. Yediği hamburger nefes borusuna kaçınca nefes almakta güçlük çeken Eftelya hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:07 facebook

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