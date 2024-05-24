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        Haberler Gündem Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışına giren Eftelya boğularak canından oldu

        Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışına giren Eftelya boğularak canından oldu

        Düzce'de içler acısı bir olay yaşandı. İlkokula giden 8 yaşındaki Eftelya Kaymak kantinde arkadaşları ile 'hızlı hamburger yarışı'na girdi. Yediği hamburger nefes borusuna kaçınca nefes almakta güçlük çeken Eftelya hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:07
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        Hamburger yarışı canına mal oldu
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        Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın (8) nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi.

        ACİL SERVİSE SEVK EDİLDİ

        Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı

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        #Eftalya Kaymak
        #düzce
        #haberler
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