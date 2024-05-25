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        Ağrı'da fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:05
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        Ağrı'da fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Sürmelikoç köyünde öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü. Savrulan çatı parçalarının isabet ettiği kadın yaralandı.

        Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerdeki eşyalar zarar gördü.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 2 köyde de incelemede bulundu, hasar tespit çalışması yaptı.

        Türk Kızılay ekipleri de Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

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