Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk özel sektörünün şimal yıldızı DEİK ile sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 2023/2027 çalışma dönemi için çalışan yönetim kurulunu tebrik ediyorum.

DEİK, 1985 yılında bu yana dış ticaret, uluslararası hizmetlerde büyük rol üstleniyor. Görev alan iş dünyamızın temsilcilerini anıyorum. İnsanımızın evine ekmek götürmesini sağlayan DEİK üyelerine şükran sunuyorum. Ödüle layık görülen ustalarımızı tebrik ediyorum.

Türkiye için çalışan, yatırımlarını artıran herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir. Bunların tamamı Türkiye'nin büyüklüğünü gösteren bir işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Kalbi Türkiye için çarpan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun gerçekleşmesi için emek veren her bir insanımızla yol yürümekten şeref duyuyoruz. Siz çalıştığınız, ürettiğiniz, yatırım yaptığınız müddetçe biz de sizlerin yanında olacağız. Her bir arkadaşımızın kapısı DEİK üyelerine açıktır. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. Herhangi bir yerde eksiklik görürsek gerekeni yapmaktan geri durmayız. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim etsin.

Küresel ekonomi 4-5 yıldır fırtınalı seyrediyor. Birçok meydan okuma ile karşı karşıya kaldık. Türkiye büyük bir deprem felaketi yaşadı. Toplam 11 ilimizin ve 14 milyonumuzun etkilendiği felaketin faturası 104 milyar dolardır.

Son 1 yılda üç seçim geçirdik. Bürokrasiyi yavaşlattığı, ekonomiyi durağan hale getirdiğini biliyoruz. Tüm bunlara rağmen hiçbir alanda hedeflerimizden kopmadık. İhracatımız 255 milyar doları aşarak rekor kırdı. Dünyada ihracat içindeki payımızı yüzde 1,08'e çıkardık. Cari açık 31,2 milyar dolara kadar geriledi. Altın ve enerji hariç cari açık fazla verdi. İyileşmenin süreceğine inanıyorum. Yüzde 4,5 büyüme ile Avrupa'da 1., G20 ülkeleri arasında 4. sıradayız. İşsizlik oranı yüzde 8,6'ya geriledi. Tüm dünya gibi ana sıkıntımız olan enflasyon dışında başarılar yakaladık. Bölgemizdeki krizlere, muhalefetin popülist söylemlerine rağmen vaatlerimize sadık kalıyoruz. Başkaları gibi siyasi ikbal uğruna ülkemizin geleceğini tehlikeye atmadık. Bol keseden vaat dağıtanlar, borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Hükümetimizin nasıl tarihi bir karar verdiğini önümüzdeki dönemde çok daha iyi anlayacağız. Ekonomi programımızın meyvelerini almaya başladık. Rezervlerimiz 140 milyar dolara yükseldi. Aralarında güya ekonomistlerin, profesörlerin olduğu kesim bir furya başlatmıştı. Her seçim öncesi olduğu gibi döviz kuru üzerinden korku saldılar. 1 Nisan'da döviz şöyle uçacak dediler. Peki ne oldu? Çizdikleri karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında gitmeye devam etti. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüşü amaçlıyoruz. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Yıllık enflasyonun mayıstan sonra düşüşe geçmesini beklemekteyiz. Piyasa beklentileri de bizi destekliyor. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz. Yatırımcı güveni de her geçen gün artıyor. Risk primimiz salgın öncesine gerilemeye başladı. Türkiye'ye sermaye girişleri ivme kazandı. Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına gidiyor. Enerjide Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerle kabuğumuzu kırmaya başladık. Turizmcilerimiz yeni rekorlar için hazırlıklarını yapıyor.