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        Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:50
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        Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, Doğubayazıt'ın yüksek kesimlerinde yerini doluya bıraktı.

        Dağlar ve arazilerin beyaza büründüğü dolu nedeniyle bazı tarım alanlanları da zarar gördü.

        Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanları otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

        İlçeye bağlı Eskisu köyünde çobanlık yapan İbrahim Kılıç, AA muhabirine, bir anda etkili olan dolunun etrafı beyaza bürüdüğünü söyledi.

        Kılıç, "Hayvanlarımızı köye götüreceğiz zor olduğu için götüremedik. Köylülere haber verdim yardıma geliyorlar. 2 büyükbaş hayvanımız kayboldu onları arıyoruz." dedi.

        Öte yandan, Ağrı-Iğdır sınırındaki bazı köylerde de sel meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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