Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu

Öte yandan, Ağrı-Iğdır sınırındaki bazı köylerde de sel meydana geldi.

Kılıç, "Hayvanlarımızı köye götüreceğiz zor olduğu için götüremedik. Köylülere haber verdim yardıma geliyorlar. 2 büyükbaş hayvanımız kayboldu onları arıyoruz." dedi.

İlçeye bağlı Eskisu köyünde çobanlık yapan İbrahim Kılıç, AA muhabirine, bir anda etkili olan dolunun etrafı beyaza bürüdüğünü söyledi.

Dağlar ve arazilerin beyaza büründüğü dolu nedeniyle bazı tarım alanlanları da zarar gördü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

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