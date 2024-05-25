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        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sağanağın Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde şiddetli olacağı bildirilerek uyarıda bulunuldu. Sağanak Sivas ve Kayseri'de hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:15
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        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre bugün akşam saatlerine kadar 8 kentimizde şiddetli sağanağın etkili olacağı bildirildi.

        ANKARA VE ÇANKIRI'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

        AA'da yer alan habere göre Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

        KARS, ERZURUM, AĞRI VE ARDAHAN İÇİN UYARI

        Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden gök gürültülü sağanağın Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı belirtilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK

        Öte yandan Doğu Akdeniz'de bugün görülecek sağanağın öğle saatlerinden sonra Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağı ön görülerek uyarıda bulunuldu.

        SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

        Bugün Sivas'ta etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollara dolan su nedeniyle araç sürücüleri, trafikte güçlükle ilerledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ise araçlarıyla, aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        KAYSERİ'DE ZOR ANLAR YAŞANDI

        Kayseri'de Merkeze bağlı Kocasinan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.

        BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

        Yollardaki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

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