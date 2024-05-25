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        Haberler Yaşam Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor

        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor

        Galata Kulesi, onarım ve iyileştirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Kuleye yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:51
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

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        Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

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        Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle 'Bul İstanbul' adında video oyununu oynadı.

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        Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.

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        Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

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        Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

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        Kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

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        #Galata Kulesi
        #galata kulesi açılış
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