Galatasaray başkanını seçiyor: Oy sayımı başladı!

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda toplamda 4 bin 415 oy kullanıldı ve oy sayımına geçildi.

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim toplantısı başkanlığı için Süheyl Batum ile birlikte ortak adaylarının Hikmet Koyuncuoğlu olduğunu söyledi. Galatasaray'da seçim genel kurul toplantısı başkanı oy birliği ile Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

ADAYLARDAN AÇIKLAMA

Dursun Özbek: "Seçimler, Galatasaray'ın bayram günleri. Burada birbirini uzun zamandır görmeyen insanlar birbirlerini görüyorlar. Seçim heyecanı var. Heyecanlı bir gün ama asıl heyecanımız yarın. Peş peşe iki önemli günümüz var. Seçim Galatasaray'a yakışan bir şekilde geçiyor. Kim gelirse gelsin Galatasaray için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Genel kurul iradesini kullanacak. Galatasaray için hayırlı olsun diyorum."

Dursun Özbek: "Saat 15.00'e kadar daha epey gelen üyemiz olacaktır. Katılımın yeterli olacağını düşünüyorum. Buradan tekrar genel kurul üyelerine çağrı yapıyorum, gelip burada oy kullanacaklar, Galatasaray için bu fedakarlığı yapsınlar diyorum." ŞAMPİYONLUK MESAJI Dursun Özbek: "İnşallah yarın Galatasaray'ın şampiyonluğunu her tarafı sarı-kırmızıya boyayarak kutlayacağız. Moralimiz yerinde. Florya'dayız hep, onun için bazı seçim etkinliklerini iptal ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonraki iş futbolcularımızın sahada göstereceği performans. Güzel bir maç olsun ve Galatasaray şampiyon olsun istiyorum." Süheyl Batum: "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz."

Süheyl Batum: "Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'deki spordaki inanılmaz ortam, Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir."

ÖZBEK VE BATUM OYLARINI KULLANDI Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Süheyl Batum ile mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların olağan seçimli genel kurulunda oylarını kullandı. Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Batum, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Galatasaray Lisesi'nde yine 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek ise, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır." ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK İÇİN İKİ ADAY Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

ADAYLARIN LİSTELERİ Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle: Dursun Özbek: Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan REKLAM Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.