Denizli'de vahşet! Anne ve babasına kurşun yağdırdı Denizli'den kan donduran bir haber geldi. Kentin Güney ilçesinde 23 yaşındaki H.A., anne ve babasına kurşun yağdırdı. Dehşet anlarında Cennet A. hayatını kaybederken baba Yaşar A. da yaralandı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:05 facebook

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