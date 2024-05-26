Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Soruşturmanın sonunda cumhuriyet savcısı, müteahhitler Ali Babaoğlu ve Hacı Ahmet Ersoy ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22,5’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame sanıkların ifadelerine de yer verildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Hacı Ahmet Ersoy, Palmiye Sitesi’nin müteahhidinin Ali Babaoğlu olduğunu, Babaoğlu ile birlikte bir dönem çalıştıklarını sadece daireleri müşterilere satmak için gösterdiğini söyledi. Ömer Tarakçıoğlu ise Palmiye Sitesi’nin zemin etüt raporunu gözlemsel olarak hazırladığını, sitenin yıkılması nedeniyle herhangi bir kusurunun bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.