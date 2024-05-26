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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü - Son dakika haberi

        Kaldığı otelin penceresinden düşen genç kadın öldü!

        Niğde'de 19 yaşındaki genç bir kız, kaldığı otelin 5.katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otelde kalan bir müşteri, genç kadının otel odasında bir kadınla tartışma yaşadığını ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından düştüğünü ileri sürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:56
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        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
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        Niğde’de otel odasının penceresinden düşen genç kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. (19), bilinmeyen bir nedenle otelin 5. katında kaldığı odanın penceresinden yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından İ.Ö’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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        BİR KİŞİYLE TARTIŞTI İDDİASI

        Otelde kalan bir müşteri, genç kadının otel odasında bir kadınla tartışma yaşadığını ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından düştüğünü ileri sürdü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Niğde
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