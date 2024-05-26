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        Konyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

        Konyaspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılara bu maçta alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Puan cetvelinin 15. sırasında bulunan Konyaspor ise mücadeleden 1 puan alırsa ligde kalacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2024 - 17:48 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:09
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

        Galatasaray:Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi.

        24. ŞAMPİYONLUK 1 PUAN UZAKLIKTA

        Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

        KONYASPOR'A DA 1 PUAN YETİYOR

        Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.

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        İki takımarasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

        KONYA, GALATASARAY'A TERS GELİYOR

        Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.

        Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

        CİMBOM DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANIYOR

        Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

        Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

        TEK EKSİK ZIYECH

        Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.

        Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda yok.

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        GALATASARAY SON BEŞ LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.

        Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı.

        Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Galatasaray'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (2G 4B 13M). Lig tarihinde sadece dört takım sarı-kırmızılıları üst üste 4+ iç saha karşılaşmasında mağlup edebildi: Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe & Trabzonspor.
        • Bu sezon Konyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 3-0 kazanan Galatasaray, yeşil-beyazlılar karşısındaki son dublesini 2017/18'de yaptı.
        • 2013/14'ten bu yana geride kalan 11 Süper Lig sezonunda da boy gösteren altı takımdan biri olan Konyaspor (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa & Trabzonspor), bu maçı kaybederse diğer sonuçlara göre küme düşebilir.
        • Galatasaray bu maçı kaybetmezse Süper Lig tarihindeki 24'üncü şampiyonluğunu ilan edecek. Bu alanda en yakın rakibinin dört şampiyonluk önünde yer alan sarı-kırmızılılar (19; Fenerbahçe), lig tarihinde farkı ilk kez beşe çıkarmak istiyor.
        • Konyaspor, Süper Lig'in bundan önceki yedi sezonunda çıktığı son hafta maçlarının hiçbirini kazanamadı (4B 3M) ve son üç sezonu beraberlikle tamamladı.
        • Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan ve lig tarihinin en uzun galibiyet serisi noktalanan Galatasaray (17G), Okan Buruk yönetiminde üst üste iki mağlubiyet almadı (73 maç).
        • Bu sezon Süper Lig'de en kısa süre skor dezavantajı yaşayan takım olan Galatasaray (144 dakika), Konyaspor'a konuk olduğu son üç karşılaşmada toplam 125 dakika mağlup durumdaydı.
        • Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerinde 2+ Süper Lig maçında karşılaştığı 19 takım arasında filelerini havalandıramadığı iki rakibinden biri Konyaspor (2 maç; diğeri Fatih Karagümrük).
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