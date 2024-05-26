Konyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN Konyaspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılara bu maçta alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Puan cetvelinin 15. sırasında bulunan Konyaspor ise mücadeleden 1 puan alırsa ligde kalacak

Habertürk / AA Giriş: 26.05.2024 - 17:48 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:09 facebook

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