Konyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Konyaspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılara bu maçta alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Puan cetvelinin 15. sırasında bulunan Konyaspor ise mücadeleden 1 puan alırsa ligde kalacak
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
YAYIN: beIN SPORTS 1
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.
Galatasaray:Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi.
24. ŞAMPİYONLUK 1 PUAN UZAKLIKTA
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
KONYASPOR'A DA 1 PUAN YETİYOR
Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.
İki takımarasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.
KONYA, GALATASARAY'A TERS GELİYOR
Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.
Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.
CİMBOM DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANIYOR
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.
TEK EKSİK ZIYECH
Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.
Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda yok.
GALATASARAY SON BEŞ LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.
Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı.
Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.