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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımları! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımları!

        Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı kulüp, maç sonunda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:54
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyapor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 2'nci, toplamda 24. kez şampiyon oldu.

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        Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla zaferini kutladı.

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        İşte o paylaşımlar...

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