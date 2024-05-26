Son dakika haberi Mersin-Adana yolunda kaza! 10 ölü, 39 yaralı

Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı.



İlk belirlemelere göre kazada maalesef

1️⃣0️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetti,

3️⃣9️⃣ vatandaşımız ise yaralandı.



Kazada…