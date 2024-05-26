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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı

        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 22 yaşındaki Muhammed evinde başından ve kolundan vurulmuş halde bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 16 yaşındaki M.A. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:19
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        Diyarbakır'da başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde bulunan Muhammed V. (22), hastaneye kaldırıldı.

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        Muhammed V.'nin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli olarak sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A., gözaltına alındı.

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        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi.

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        Eve gelen R.V., kardeşi Muhammed V.’yi başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu.

        R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Muhammed V.’nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhammed V.’nin sevgili olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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