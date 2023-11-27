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        Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik aranma kayıtları bulunan 18 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:36 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:36
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        Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
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        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik aranma kayıtları bulunan 18 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde il genelinde aranması olan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

        Bu çerçevede 36 ekip ve 92 personelin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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