Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik aranma kayıtları bulunan 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde il genelinde aranması olan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Bu çerçevede 36 ekip ve 92 personelin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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