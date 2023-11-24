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        Ağrı'da park halindeki iki tır yandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan iki tır çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 00:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:39
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        Ağrı'da park halindeki iki tır yandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan iki tır çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında park halindeki 2 tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Can kaybının yaşanmadığı yangında iki tırda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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