        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:08
        Ağrı-Van kara yolu Otluca köyü mevkisinde Fikret S. idaresindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

