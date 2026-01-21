Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Ağrı-Van kara yolu Otluca köyü mevkisinde Fikret S. idaresindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

