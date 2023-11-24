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        Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e anne sürprizi

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in Amasya'da yaşayan annesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ağrı'ya gelerek oğlunun sürpriz bir şekilde gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:51
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        Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e anne sürprizi
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        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in Amasya'da yaşayan annesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ağrı'ya gelerek oğlunun sürpriz bir şekilde gününü kutladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek için sürpriz yaparak, Amasya'da yaşayan anne Safiye Kökrek'in Ağrı'ya gelmesini sağladı.

        Müdürlüğün toplantı odasında günle ilgili yapılan programa katılan Kökrek, anne sürpriziyle karşılaştı.

        Annesine sarılıp elini öptükten sonra çiçek hediye eden müdür Kökrek, birlikte pasta kesti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, AA muhabirine, önceki yıllarda öğretmenlere sürpriz yaptıklarını ve bu yıl kendisine sürpriz yapıldığı için hem şaşkın hem de mutlu olduğunu söyledi.

        "Benim de bilgim olmadan anneciğimle irtibat kurmuşlar. Buraya getirip ilgilenmişler. Bugün de bize böyle bir sürpriz yaptılar. Amasya'dan geldiği için anneme de teşekkür ediyorum. Annemi ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Aslında çalışma arkadaşlarımla her yıl kendi öğretmenlerimize sürpriz yapardık. Arkadaşlarımızın bu sene bana böyle bir sürprizi yapmış olması çok kıymetli ve değerliydi. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Anne Kökrek ise kendisiyle çok yakından ilgilenildiğini ve ilk defa oğluna böyle bir ziyaret yaptığını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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